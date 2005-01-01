В новогоднем мюзикле «Три мушкетера» авторы продолжают славные традиции «Старых песен о главном» и прочих новогодних огоньков. На этот раз, как не трудно догадаться, за основу взят популярный роман Александра Дюма. В главных ролях, как водится, задействован весь свет отечественного телевидения и эстрады, начиная от Юрия Стоянова и заканчивая Аленой Свиридовой. Повествование быстро переходит от слов к делу, и уже через пять минут после вступительных титров юный Д'Артаньян отправляется в Париж на поиски своего счастья.