Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Три мушкетера
1 постер
Киноафиша Фильмы Три мушкетера

Три мушкетера

Tri mushketyora 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

В новогоднем мюзикле «Три мушкетера» авторы продолжают славные традиции «Старых песен о главном» и прочих новогодних огоньков. На этот раз, как не трудно догадаться, за основу взят популярный роман Александра Дюма. В главных ролях, как водится, задействован весь свет отечественного телевидения и эстрады, начиная от Юрия Стоянова и заканчивая Аленой Свиридовой. Повествование быстро переходит от слов к делу, и уже через пять минут после вступительных титров юный Д'Артаньян отправляется в Париж на поиски своего счастья.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2005
Премьера в мире 1 января 2005
Другие названия
Tri mushketyora, Kolm musketäri, Los tres mosqueteros, The Three Musketeers, Три мушкетёра
Режиссер
Тина Баркалая
В ролях
Юрий Стоянов
Юрий Стоянов
Станислав Садальский
Станислав Садальский
Алика Смехова
Алика Смехова
Владимир Этуш
Владимир Этуш
Армен Джигарханян
Армен Джигарханян
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Три мушкетера
8 первых свиданий 6.5
8 первых свиданий (2012)
8 лучших свиданий 4.3
8 лучших свиданий (2015)
Три мушкетера 3.8
Три мушкетера (2013)
Любовь в большом городе 6.6
Любовь в большом городе (2008)
Семейка Триллера 0.0
Семейка Триллера (2016)
Три дня в Москве 6.1
Три дня в Москве (1974)
Испанская актриса для русского министра 5.0
Испанская актриса для русского министра (1990)
Рецепт ее молодости 5.6
Рецепт ее молодости (1983)
Невероятное пари, или Истинное происшествие, благополучно завершившееся сто лет назад 7.4
Невероятное пари, или Истинное происшествие, благополучно завершившееся сто лет назад (1984)
Яйцо Фаберже 5.0
Яйцо Фаберже (2022)
1+1 дом. Новый год 3.8
1+1 дом. Новый год (2013)
Домоправитель 5.9
Домоправитель (2013)
Фильм находится в подборках
Мотивирующие фильмы про сильных женщин Мотивирующие фильмы про сильных женщин

Рейтинг фильма

3.4
Оцените 10 голосов
3.4 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Переходит на Потемкина и возвращается в «Первый отдел»: в 2025 году с Колесниковым выйдет сразу пять проектов
Она умерла. У него в подвале женщина. А ты все еще не смотришь: 7 сериалов из Турции, которые точно удивят
«Ну а сейчас… я пойду домой и упаду с сердечным приступом»: цитаты из фильмов Тарантино, ставшие крылатыми
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
«После ванны с пеной жизнь налаживается»: Декстер был жутким типом, но в жизни понимал немало — это доказывают 10 цитат героя
Стивен Кинг первым пошел смотреть этот не слишком многообещающий ужастик — фильм получил разгромную прессу, но собрал неплохую кассу
«Счастливая женщина принимает все этапы»: почему Узерли «перекроила» лицо после «Великолепного века» — объясняет психолог
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
«На Марсе классно, зато у нас есть Гайдай»: ИИ выбрал 5 фильмов СССР, которые стоит показать инопланетянам — ведь когда-нибудь они прилетят
Бессмысленно, но прикольно: лучшие фильмы о путешествии во времени, которые заставят мечтать об изобретении той самой машины
Женская особь с разбитым сердцем: новый фильм с Марго Робби внезапно звучит как идеальная экранизация «Атаки титанов» в жанре ромком
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше