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Эволюция еды
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Food Evolution

Эволюция еды, 2017

2017 / США
7.0 Оцените
13 голосов
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О фильме

«Эволюция еды» — смелая и очень нужная попытка спокойно разобраться с мифом об опасности ГМО, а также с причинами его поразительной устойчивости. Авторы дают возможность высказаться всем сторонам и последовательно разоблачают мифы антиГМО-активистов. Авторы и рассказчик — а это знаменитый физик Нил Деграсс Тайсон — дают возможность высказаться всем сторонам и последовательно разоблачают популярные аргументы антиГМО-активистов. Производство ГМО-продуктов прекрасно коррелирует с числом случаев аутизма! Серьезно? Посмотрите, это число еще лучше коррелирует с потреблением органической пищи. Но задача фильма не столько выставить оппонентов дураками, сколько показать, как много могут дать и уже дают ГМО человечеству — от восстановления популяции папайи на Гавайях до борьбы с детской слепотой в Индии. Похоже, только ГМО позволит нам накормить растущее население планеты. И в этом нет ничего страшного.

7.0 Оцените
13 голосов
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2017
Премьера в мире 12 ноября 2016
Возраст 16+
Режиссер
Скотт Хэмилтон Кеннеди
В ролях
Билл Найи
Билл Найи
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Эволюция еды 2 постера
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