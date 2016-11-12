Эволюция еды, 2017

«Эволюция еды» — смелая и очень нужная попытка спокойно разобраться с мифом об опасности ГМО, а также с причинами его поразительной устойчивости. Авторы дают возможность высказаться всем сторонам и последовательно разоблачают мифы антиГМО-активистов. Авторы и рассказчик — а это знаменитый физик Нил Деграсс Тайсон — дают возможность высказаться всем сторонам и последовательно разоблачают популярные аргументы антиГМО-активистов. Производство ГМО-продуктов прекрасно коррелирует с числом случаев аутизма! Серьезно? Посмотрите, это число еще лучше коррелирует с потреблением органической пищи. Но задача фильма не столько выставить оппонентов дураками, сколько показать, как много могут дать и уже дают ГМО человечеству — от восстановления популяции папайи на Гавайях до борьбы с детской слепотой в Индии. Похоже, только ГМО позволит нам накормить растущее население планеты. И в этом нет ничего страшного.