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Детектив Ди и тайна призрачного пламени
Детектив Ди и тайна призрачного пламени, 2010: актеры и роли
Di Renjie: Tong tian di guo
Детектив Ди и тайна призрачного пламени
2010 / Гонконг
6.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
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Детектив Ди и тайна призрачного пламени, 2010: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Цуй Харк
Tsui Hark
В ролях
Энди Лау
Andy Lau
Жан-Мишель Касанова
Jean-Michel Casanova
Карина Лау
Carina Lau
Дэн Чао
Deng Chao
Тони Люн Ка Фай
Tony Leung Ka-fai
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