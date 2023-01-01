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Детектив Ди и тайна призрачного пламени Детектив Ди и тайна призрачного пламени
Киноафиша Фильмы Детектив Ди и тайна призрачного пламени Детектив Ди и тайна призрачного пламени, 2010: актеры и роли
Di Renjie: Tong tian di guo Детектив Ди и тайна призрачного пламени 2010 / Гонконг
6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Детектив Ди и тайна призрачного пламени, 2010: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Цуй Харк Цуй Харк Tsui Hark
В ролях
Энди Лау Энди Лау Andy Lau Жан-Мишель Касанова Jean-Michel Casanova Карина Лау Carina Lau Дэн Чао Deng Chao Тони Люн Ка Фай Tony Leung Ka-fai
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