Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Идеальная ложь"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Шанхайский поцелуй
Фильмы похожие на Шанхайский поцелуй
Shanghai Kiss
Шанхайский поцелуй
2007 / США
6.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Похожие
Фильмы похожие на Шанхайский поцелуй
Вся информация о фильме
Вернуть Рождество
комедия, мелодрама
2016, США
6.0
Исполнитель главной роли
драма
2013, США
7.0
Кармел
драма
2011, США
5.0
Кличко
документальный, биография, спорт
2011, Германия
8.0
Однажды в Риме
мелодрама, комедия, драма
2010, США
7.0
Адреналин 2: Высокое напряжение
боевик, криминал
2009, США
6.0
Ночь с Бет Купер
комедия
2009, США
5.0
Формула любви для узников брака
комедия
2009, США
7.0
Добейся успеха: Все или ничего
комедия, спорт
2006, США
5.0
Мужчина по вызову 2
комедия
2005, США
5.0
Мисс Конгениальность 2: Прекрасна и опасна
комедия
2005, США / Австралия
5.0
Я всё еще знаю, что вы сделали прошлым летом
ужасы, триллер
1998, США
7.0
Личный досмотр
драма
2004, США
6.0
Модная мамочка
драма, комедия
2004, США
7.0
Принцесса льда
спорт, комедия, драма, сборник
2005, США / Канада
8.0
Выборы-выборы
комедия
2012, США
6.0
Белая лягушка
комедия
2012, США
8.0
Светлячки в саду
драма
2008, США
6.0
История с ожерельем
драма
2001, США
6.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Отзывы
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
Китайская копия Барби: народ поглумился над новой «Миссис Россия»
Навка и рядом не стояла: не поверите, кем Авербух приходится Костомарову
«Не могу и не хочу»: Соседов высказался о внезапном уходе из шоу
Этот тест поможет узнать, какого цвета ваша аура
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
«Страшно, что это неизлечимо»: народ жалеет Сафонова после печальных вестей
Эти дурные привычки окружающих раздражают россиян: может, и вы грешите?
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Убрали без лишнего шума: съемки шоу «Поле чудес» прекращены
Лады Дэнс больше нет: пришла печальная весть о разбившейся в ДТП певице
Если вы встречаетесь с представителем этого знака Зодиака, то ждите измены
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить