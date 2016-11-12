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Вернуть Рождество
Every Christmas Has a Story
Вернуть Рождество, 2016
2016 / США
6.1
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Рейтинг IMDb: 6
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Жанр:
комедия
мелодрама
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6.1
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность
1 час 22 минуты
Год выпуска
2016
Премьера в мире
12 ноября 2016
Возраст
12+
Режиссер
Рон Оливер
В ролях
Колин Фергюсон
Willie Aames
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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Новости о фильме
Новости фильма на нашем канале Телеграм
Праздник как с открытки: рождественские фильмы от Hallmark
Американская студия Hallmark славится своими добрыми и светлыми фильмами для семейного просмотра. Неудивительно, что в их копилке не один десяток фильмов про самый уютный и семейный праздник – Рождество. Мы расскажем вам о лучших рождественских фильмах от Hallmark для семейного просмотра в канун праздников. Создайте себе новогоднее настроение с помощью нашей праздничной подборки кино.
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9 декабря 2021 16:06
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