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Личный досмотр, 2004

2004 / США
6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм построен вокруг двух основных параллельных историй, каждая из которых содержит почти идентичные диалоги. По одной из сюжетных линий, Линда Сайкс, американка, задержанная в Китайской Народной Республике, подвергается допросу военным. В другой линии Шариф бин Саид, араб, задержанный в Нью-Йорке, допрашивается двумя агентами ФБР. Оба персонажа – аспиранты, задержанные без веских доказательств и допрошенные по поводу неустановленной деятельности, которая может иметь или не иметь отношения к террористическим заговорам. В ходе все более жестоких допросов жизни Сайкс и Бин Саида подвергаются опасности…

  • Этот фильм вызвал много споров. Первоначально его длительность составляла 120 минут, но она была сокращена до 56 минут. Фильм вышел в эфир только один раз на канале HBO, и все дальнейшие запланированные трансляции были отменены.
  • В фильме исследуется состояние личных свобод после терактов 11 сентября 2001 года и утверждения Закона США «ПАТРИОТ». Первоначально фильм был показан на премьере в Монако, где режиссер Сидни Люмет представлял его лично. 
  • Личный досмотр, давший название фильму, – это практика обыска человека в поисках оружия или другой контрабанды, которые могут быть спрятаны в полостях его тела.

В фильме поднимаются вопросы соотношения прав человека и международного терроризма. В Пекине арестована молодая американка, аспирантка Линда только потому, что иностранка много путешествует и еще в ее диссертации нашли цитату Томаса Джефферсона, которую спецслужбы принимают за критическое высказывание в адрес китайского правительства. В Америке арестован студент-мусульманин Шариф потому, что в его загранпаспорте слишком много штампов государств с «плохой» репутацией: Россия, Израиль, Ливия. Оба задержанных искренне не понимают, за что их задержали. Обоих — по разные стороны планеты — допрашивают по одинаковому сценарию: они «потенциальные террористы»...

6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2004
Премьера в мире 27 апреля 2004
Возраст 16+
Режиссер
Сидни Люмет
Сидни Люмет
В ролях
Остин Пендлтон
Остин Пендлтон
Том Гайри
Том Гайри
Мэгги Джилленхол
Мэгги Джилленхол
Кен Люн
Кен Люн
Джим Гэффиган
Джим Гэффиган
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Личный досмотр 2 постера
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Кадры из фильма Все кадры
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Переводчик
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