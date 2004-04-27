Личный досмотр, 2004

В фильме поднимаются вопросы соотношения прав человека и международного терроризма. В Пекине арестована молодая американка, аспирантка Линда только потому, что иностранка много путешествует и еще в ее диссертации нашли цитату Томаса Джефферсона, которую спецслужбы принимают за критическое высказывание в адрес китайского правительства. В Америке арестован студент-мусульманин Шариф потому, что в его загранпаспорте слишком много штампов государств с «плохой» репутацией: Россия, Израиль, Ливия. Оба задержанных искренне не понимают, за что их задержали. Обоих — по разные стороны планеты — допрашивают по одинаковому сценарию: они «потенциальные террористы»...