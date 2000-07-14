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Постер фильма Сиреневые сумерки
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Киноафиша Фильмы Сиреневые сумерки

Сиреневые сумерки

Sirenevye sumerki 18+
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О фильме

В психоделической драме «Сиреневые сумерки» рассказывается неоднозначная история о загадочной клинике, расположившейся в зелени горных склонов где-то недалеко от моря. В этот словно потерянный во времени санаторий родители привозят семнадцатилетнего Романа. Ему должны сделать какую-то важную операцию, необходимые специалисты для которой работают только здесь. Юношу распределяют в палату с неким Максом, которого вот-вот должны выписать. Познакомившись со своим не совсем адекватным соседом, Рома начинает еще больше опасаться этого зловеще тихого и размеренного места. Вскоре парень вплотную сталкивается с персоналом больницы, что окончательно убеждает его в необычности и враждебности клиники. Местного главврача он случайно застает в процессе неведомого алхимического ритуала, а прекрасная медсестра Анна делает забор крови из пальца совсем уж дикими способами – буквально высасывая ее через трубку. В поисках своего я, Роман пытается найти объяснение всему происходящему и влюбляется в Анну.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2000
Премьера в мире 14 июля 2000
Производство Studio Rock
Другие названия
Sirenevye sumerki, Lilac Twilight, Сиреневые сумерки
Режиссер
Юрий Конопкин
В ролях
Михаил Пореченков
Михаил Пореченков
Евгения Игумнова
Евгения Игумнова
Виктор Бычков
Виктор Бычков
Александр Романцов
Юлия Каманина
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

2.8
Оцените 10 голосов
2.4 IMDb
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