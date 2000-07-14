В психоделической драме «Сиреневые сумерки» рассказывается неоднозначная история о загадочной клинике, расположившейся в зелени горных склонов где-то недалеко от моря. В этот словно потерянный во времени санаторий родители привозят семнадцатилетнего Романа. Ему должны сделать какую-то важную операцию, необходимые специалисты для которой работают только здесь. Юношу распределяют в палату с неким Максом, которого вот-вот должны выписать. Познакомившись со своим не совсем адекватным соседом, Рома начинает еще больше опасаться этого зловеще тихого и размеренного места. Вскоре парень вплотную сталкивается с персоналом больницы, что окончательно убеждает его в необычности и враждебности клиники. Местного главврача он случайно застает в процессе неведомого алхимического ритуала, а прекрасная медсестра Анна делает забор крови из пальца совсем уж дикими способами – буквально высасывая ее через трубку. В поисках своего я, Роман пытается найти объяснение всему происходящему и влюбляется в Анну.