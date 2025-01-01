Меню
О персоне
Фильмография
Анджей Грабовски
Andrzej Grabowski
Анджей Грабовски
Анджей Грабовски
Andrzej Grabowski
Дата рождения
15 марта 1952
Возраст
73 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер
Место рождения
Альверня, Польша
Популярные фильмы
8.1
День психа
(2002)
7.1
Сезоны
(2024)
7.0
Огнем и мечом
(1999)
Фильмография Анджей Грабовски
Жанр
Все
Анимация
Боевик
Драма
Исторический
Комедия
Криминал
Мелодрама
Мистика
Приключения
Семейный
Триллер
Ужасы
Год
Все
2025
2024
2023
2022
2021
2018
2016
2015
2012
2008
2002
1999
Все
17
Фильмы
15
Сериалы
2
Актер
17
5.7
Uncle Truther
Wujek Foliarz
комедия
2025, Польша
Смотреть трейлер
7.1
Сезоны
Sezony
драма
2024, Польша
2.9
Slub doskonaly
Slub doskonaly
комедия, мелодрама
2023, Польша
Оттепель
драма, криминал
2022, Польша
Банда Зеленая перчатка
комедия, криминал
2022, Польша
6.2
Too Old for Fairy Tales
Za duzy na bajki
комедия, семейный
2022, Польша
3.9
В лесу сегодня не до сна 2
W lesie dzis nie zasnie nikt 2
ужасы, триллер
2021, Польша
Смотреть трейлер
5.7
Брижит Бардо навсегда
Brigitte Bardot cudowna
драма
2021, Польша
6.9
Песни о любви
Piosenki o milosci
драма
2021, Польша
5.8
Язвы Бреслау
Plagi Breslau
боевик, криминал, мистика
2018, Польша
5.6
На границе
Na granicy
боевик, триллер, драма
2016, Польша
3.7
How To Save Mom
Jak uratowac mame
приключения, анимация, семейный
2016, Польша
6.1
Демон
Demon
триллер
2015, Польша / Израиль
6.3
Пятое время года
Piata pora roku
драма
2012, Польша
Смотреть трейлер
5.6
Уроки пана Куки
Lekcje pana Kuki
комедия
2008, Польша / Австрия
8.1
День психа
Dzien swira
комедия, драма, мелодрама
2002, Польша
7
Огнем и мечом
Ogniem i mieczem
приключения, драма, исторический
1999, Польша
