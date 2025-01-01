Меню
Анджей Грабовски
Анджей Грабовски Andrzej Grabowski
Киноафиша Персоны Анджей Грабовски

Анджей Грабовски

Andrzej Grabowski

Дата рождения
15 марта 1952
Возраст
73 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер
Место рождения
Альверня, Польша

Популярные фильмы

День психа 8.1
День психа (2002)
Сезоны 7.1
Сезоны (2024)
Огнем и мечом 7.0
Огнем и мечом (1999)

Фильмография Анджей Грабовски

Жанр
Год
Все 17 Фильмы 15 Сериалы 2 Актер 17
Uncle Truther 5.7
Uncle Truther Wujek Foliarz
комедия 2025, Польша
Смотреть трейлер
Сезоны 7.1
Сезоны Sezony
драма 2024, Польша
Slub doskonaly 2.9
Slub doskonaly Slub doskonaly
комедия, мелодрама 2023, Польша
Оттепель
Оттепель
драма, криминал 2022, Польша
Банда Зеленая перчатка
Банда Зеленая перчатка
комедия, криминал 2022, Польша
Too Old for Fairy Tales 6.2
Too Old for Fairy Tales Za duzy na bajki
комедия, семейный 2022, Польша
В лесу сегодня не до сна 2 3.9
В лесу сегодня не до сна 2 W lesie dzis nie zasnie nikt 2
ужасы, триллер 2021, Польша
Смотреть трейлер
Брижит Бардо навсегда 5.7
Брижит Бардо навсегда Brigitte Bardot cudowna
драма 2021, Польша
Песни о любви 6.9
Песни о любви Piosenki o milosci
драма 2021, Польша
Язвы Бреслау 5.8
Язвы Бреслау Plagi Breslau
боевик, криминал, мистика 2018, Польша
На границе 5.6
На границе Na granicy
боевик, триллер, драма 2016, Польша
How To Save Mom 3.7
How To Save Mom Jak uratowac mame
приключения, анимация, семейный 2016, Польша
Демон 6.1
Демон Demon
триллер 2015, Польша / Израиль
Пятое время года 6.3
Пятое время года Piata pora roku
драма 2012, Польша
Смотреть трейлер
Уроки пана Куки 5.6
Уроки пана Куки Lekcje pana Kuki
комедия 2008, Польша / Австрия
День психа 8.1
День психа Dzien swira
комедия, драма, мелодрама 2002, Польша
Огнем и мечом 7
Огнем и мечом Ogniem i mieczem
приключения, драма, исторический 1999, Польша
