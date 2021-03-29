«Пришелец из сказки»: Рецензия Киноафиши

Франек — непоседливый школьник, который постоянно что-то изобретает и конструирует. Испытания очередного летательного аппарата сводят его с девочкой Изкой, готовой помогать новому другу в любых безумных начинаниях. Но почти сразу их сотрудничество выходит из-под контроля, и подростки попадают в пугающий особняк на окраине города. Из-за врожденного любопытства школьники не спешат покинуть это зловещее место, а начинают его исследовать и случайно открывают портал в другое измерение. Первым из него появляется таинственный рокер Эдди, внешне похожий на двойника Элвиса Пресли и мало что понимающий о нашем мире. Следом за ним прибывают уже менее дружелюбные инопланетяне. Их цель — выследить беглеца и подвергнуть его процедуре дезинтеграции. Теперь помочь спасти Эдди и вернуть его домой могут только Франек и Изка.

Перед нами довольно необычный случай — подростковое приключение прямиком из Польши. Правда, узнать о его родине будет не так просто, если не услышать речь и не увидеть оригинальное название. Местом действия мог стать любой небольшой город центральной Европы. За этим следует новое удивление — неожиданный размах приключений школьников с секретными базами и надоедливыми инопланетянами. Картина держит неплохой баланс между юмором, серьезностью затрагиваемых тем и непривычным уровнем драматизма. Авторы разговаривают с юными зрителями о потере родственников, примирении с утратой и понимании семьи, не ограничивающемся родством по крови.

Пришелец из сказки

Сама история постоянно меняет жанры. Вот перед нами безумная фантастика с элементами хоррора в таинственном особняке, дальше следует драма о непростых семейных отношениях и поиске верных друзей, за ней притаился шпионский триллер о проникновении на секретную базу, а завершает все боевик со взрывами и перестрелками. Авторы как будто попытались максимально разнообразить сюжет, постоянно подкидывая зрителям что-то новенькое. Такая насыщенность слегка вредит общей целостности ради развлечения. На первом плане оказываются яркие и запоминающиеся события, скрепленные простой историей и понятными героями.

Это сочетается с огромным количеством отсылок – будь то Эдди, кажется, пришедший в наш мир из фильма «Эдди Пресли», или своеобразные переделки сцен из «Космической Одиссеи» Кубрика и «Инопланетянина» Спилберга. В конце картина просто превращается в сборную солянку из классических боевиков, иронизируя над забавными ситуациями и переизбытком мужественности героев. Эти детали лишь подчеркивают вкусы авторов и будут понятны исключительно родителям, способным порадоваться знакомым образам.

Пришелец из сказки

«Пришелец из сказки» пошел правильным путем бутафорных и местами забавных декораций, почти не используя компьютерную графику. Это создает ощущение ретрофутуризма с человекоподобными, но все равно неуклюжими пришельцами, странными приспособлениями, как будто сделанными из фанеры и картона, а также абсолютно безумными изобретениями школьников. Подобный антураж придает истории дополнительное обаяние и подчеркивает отношение создателей к работе. Но такой подход может оказаться и проблемой, если вы хотите увидеть большое и красочное приключение. Не стоит ждать слишком многого: перед нами ориентированная на детей картина со скромным бюджетом, который подкреплен желанием и старанием авторов.

«Пришелец из сказки» — типичное европейское детское кино, которое в этот раз немного увеличило свой масштаб и наполнило историю множеством мелких узнаваемых деталей. Здесь полно ярких героев и забавных ситуаций, а в финале детям расскажут о важности доверия, ценности друзей и семьи. Это трогательное приключение подойдет для семейного просмотра и сможет понравиться как детям, так и взрослым.