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Йелла Йелла
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Yella

Йелла, 2007

2007 / Германия
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11 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме
Йелла решает покинуть родной городок ради новой жизни и многообещающей работы, оставляя позади неудавшийся брак и разбитые мечты. Ничто не может остановить ее, даже загадочная авария, произошедшая с ее обезумевшим бывшим мужем в день отъезда. После унизительных карьерных неудач удача все же поворачивается лицом к симпатичной Йелле, ее приглашает стать своим ассистентом Филипп, молодой бизнесмен. Несмотря на отсутствие опыта в высокорисковых вложениях, благодаря случаю Йелла становится востребованной в деловых переговорах Филиппа. Они становятся для нее захватывающей игрой, состязанием умов, где холодное спокойствие ведет к успеху. В личном плане она видит своё будущее с Филиппом: он серьезен, целеустремлен, а его цели становятся общими проектами. Кажется, что Йелла полностью удовлетворит свои амбиции, достигнув всего, чего хотела. Однако странные события преследуют ее. Прошлое настигает, а нынешняя жизнь слишком хороша, чтобы быть правдой.
6.0 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 14 февраля 2007
Возраст 18+
Режиссер
Кристиан Петцольд
Кристиан Петцольд
В ролях
Нина Хосс
Нина Хосс
Гиннерк Шонеманн
Бергхарт Клауснер
Барбара Ауэр
Кристиан Редль
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Йелла 2 постера
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