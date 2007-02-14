Йелла, 2007

Йелла решает покинуть родной городок ради новой жизни и многообещающей работы, оставляя позади неудавшийся брак и разбитые мечты. Ничто не может остановить ее, даже загадочная авария, произошедшая с ее обезумевшим бывшим мужем в день отъезда. После унизительных карьерных неудач удача все же поворачивается лицом к симпатичной Йелле, ее приглашает стать своим ассистентом Филипп, молодой бизнесмен. Несмотря на отсутствие опыта в высокорисковых вложениях, благодаря случаю Йелла становится востребованной в деловых переговорах Филиппа. Они становятся для нее захватывающей игрой, состязанием умов, где холодное спокойствие ведет к успеху. В личном плане она видит своё будущее с Филиппом: он серьезен, целеустремлен, а его цели становятся общими проектами. Кажется, что Йелла полностью удовлетворит свои амбиции, достигнув всего, чего хотела. Однако странные события преследуют ее. Прошлое настигает, а нынешняя жизнь слишком хороша, чтобы быть правдой.

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