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Изгнание, 2020

2020 / Германия / Бельгия / Косово
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме

Джафер родом из Косово, но так давно живёт в Германии, что лишь едва заметный акцент может обнаружить в нём иностранца. Во всём же, кроме произношения, он – типичный немец: работает на уважаемой должности в фармакологическом холдинге, у него добротный частный дом в престижном районе города, жена-немка, не желая числиться лишь женой и мамой и просто «сидеть» дома с дочерьми 4 и 5 лет и сыном грудничком, пишет кандидатскую диссертацию. И, несмотря на всё это, обнаружив в один из дней на своей калитке подвешенную дохлую крысу, он уверен: кто-то показывает ему, что он в этой стране – чужак. С каждым днём его подозрения находят всё больше подтверждений: его единственного не оповещают о переносе важнейшего совещания, до него по непонятной причине не доходят обновлённые данные по отчёту, а коллега по имени Урс вдруг вообще начинает избегать личного общения…

6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 2 часа 1 минута
Год выпуска 2020
Премьера в мире 27 января 2020
Возраст 18+
Режиссер
Висар Морина
В ролях
Мизель Матичевич
Мизель Матичевич
Сандра Хюллер
Сандра Хюллер
Райнер Бок
Райнер Бок
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Изгнание 2 постера
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