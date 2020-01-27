Изгнание, 2020

Джафер родом из Косово, но так давно живёт в Германии, что лишь едва заметный акцент может обнаружить в нём иностранца. Во всём же, кроме произношения, он – типичный немец: работает на уважаемой должности в фармакологическом холдинге, у него добротный частный дом в престижном районе города, жена-немка, не желая числиться лишь женой и мамой и просто «сидеть» дома с дочерьми 4 и 5 лет и сыном грудничком, пишет кандидатскую диссертацию. И, несмотря на всё это, обнаружив в один из дней на своей калитке подвешенную дохлую крысу, он уверен: кто-то показывает ему, что он в этой стране – чужак. С каждым днём его подозрения находят всё больше подтверждений: его единственного не оповещают о переносе важнейшего совещания, до него по непонятной причине не доходят обновлённые данные по отчёту, а коллега по имени Урс вдруг вообще начинает избегать личного общения…