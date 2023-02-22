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Постер фильма Красное небо
7.3
Красное небо - Трейлер
Киноафиша Фильмы Красное небо
7.3

Красное небо

, 2023
Roter Himmel
Германия / драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма Красное небо
7.3
Красное небо - Трейлер
Красное небо  Трейлер

О фильме

Писатель Леон пытается закончить рукопись второго романа, но его то и дело отвлекают беззаботные друзья. Мужчину одинаково сильно бесят мысли о незавершённой работе и хорошее настроение окружающих. Однако главную опасность представляет не скверный характер Леона, а лесные пожары, которые подбираются к дому героев.

В ролях

Томас Шуберт
Leon
Паула Бир
Паула Бир
Nadja
Лэнгстон Уйбель
Felix
Маттиас Брандт
Маттиас Брандт
Helmut
Энно Требс
Энно Требс
Devid
Дженнифер Антони
Mrs. Roland, Cashier
Esther Esche
Mrs. König, Hotel Manager
Assunta Hamm
Nurse
Markus Schweiger
Pathologist
Ralph Barnebeck
Police Officer
Режиссер Кристиан Петцольд
Сценарист Кристиан Петцольд
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 25 августа 2023
Премьера в мире 22 февраля 2023
Дата выхода
5 апреля 2024 Азербайджан
15 марта 2024 Болгария
2 ноября 2023 Бразилия 14
20 апреля 2023 Великобритания 12A
10 октября 2024 Гватемала
20 апреля 2023 Германия 12
19 октября 2023 Гонконг IIA
23 ноября 2023 Греция
14 июня 2024 Испания 12
30 ноября 2023 Италия
14 июля 2023 Канада
10 октября 2024 Коста-Рика
5 апреля 2024 Кыргызстан
3 октября 2023 Литва N13
5 сентября 2024 Мексика B
5 апреля 2024 Молдавия
31 августа 2023 Нидерланды 12
7 июня 2024 Норвегия 9
5 апреля 2024 Польша
7 июля 2023 Румыния o.A.
14 июля 2023 США NR
1 ноября 2023 Сербия
5 апреля 2024 Таджикистан
26 января 2024 Тайвань
24 ноября 2023 Турция
5 апреля 2024 Узбекистан
4 апреля 2024 Украина
4 октября 2024 Финляндия 12
6 сентября 2023 Франция TP
8 февраля 2024 Чехия
12 января 2024 Эстония
13 сентября 2023 Южная Корея 12
Сборы в мире $2 295 497
Производство Schramm Film Koerner & Weber, The Match Factory, ZDF/Arte
Другие названия
Roter Himmel, Afire, Cielo rojo, Crveno nebo, El cielo rojo, Le ciel rouge, Röd himmel, Rød himmel, Bầu Trời Đỏ Lửa, Céu em Chamas, Czerwone niebo, Il cielo brucia, În bătaia focului, Kızıl Gökyüzü, Leegitsev taevas, Liesmojošās debesis, Ohnivá obloha, Ohnivě červená obloha, Punainen taivas, Tűzvörös égbolt, Κόκκινος ουρανός, Красное небо, Полум'яне небо, Червено небе, 火灼的天空, 盛夏餘燼, 野火蔓延時, Wenn sie lieben, Полум’яне небо, Die Glücklichen, The Lucky Ones, آسمان سرخ, 더 레드 스카이, When They Love

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 10 голосов
7 IMDb
Обновлено 17 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Красное небо - Трейлер
Красное небо Трейлер
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Наша рецензия

Немецкий постановщик продолжает тему невозможности любви и принятия себя в современном мире.
Немецкий постановщик продолжает тему невозможности любви и принятия себя в современном мире. В выходные любимец Министерства культуры Германии Кристиан Петцольд получил «Серебряного медведя», большой приз жюри на 73-м Берлинском кинофестивале, за картину «Красное небо» — вторую работу его серии фильмов, начинающейся с «Ундины» (2020). Немецкий постановщик снова рассказывает о разных стихиях и как люди ощущают их в современное время. В прошлый раз речь шла о воде, а сейчас Петцольд обратился к огню. На востоке Германии, где-то на…

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