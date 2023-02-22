Писатель Леон пытается закончить рукопись второго романа, но его то и дело отвлекают беззаботные друзья. Мужчину одинаково сильно бесят мысли о незавершённой работе и хорошее настроение окружающих. Однако главную опасность представляет не скверный характер Леона, а лесные пожары, которые подбираются к дому героев.
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