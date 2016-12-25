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Волшебный лес Волшебный лес
Киноафиша Фильмы Волшебный лес
Dyrene i Hakkebakkeskogen

Волшебный лес, 2016

2016 / Норвегия
6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
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Жизнь в волшебном лесу идет своим чередом, пока в один прекрасный момент размеренный быт его обитателей не нарушает лис по имени Марвин. В планах коварного хищника – полакомиться своими новыми соседями, и начать пушистый злодей намерен с мышей. Перед лицом опасности отважный и смышленый мышонок Морти предлагает принять закон, который запрещал бы лесным жителям есть друг друга.

  • Автор книги-первоисточника Эгнер Турбьерн также известен своим переводом на норвежский цикла сказок Алана Милна о Винни-Пухе.
  • Изначально история о приключениях обитателей волшебного леса увидела свет в формате радиопьесы 1952 года. Уже после успеха этой постановки появились книга и аудиосказка, музыку к которой написал сам Эгнер Турбьерн совместно с композитором Кристианом Хартманном. Аранжировки этих композиций использованы и в мультфильме “Волшебный лес”.
  • Мультфильм стал пятикратным номинантом на норвежскую кинопремию “Аманда”, выиграв приз за лучший полнометражный мультфильм, а также принял участие во множестве престижных международных фестивалей, в том числе в Анси и Шанхае.
  • Режиссер мультфильма Расмус А. Сивертсен является номинантом Берлинского кинофестиваля 2016 за ленту “Солан и Людвиг: Сырная гонка”.

Волшебный лес был полон любви и гармонии, пока в нем не появился коварный лис Микель, который пугает маленьких зверят. Мышонок Мортен не хочет больше это терпеть и постоянно трястись от страха перед хищниками, поэтому предлагает лесным жителям принять закон о мирной жизни. Однако не все согласятся следовать новым порядкам. Пушистым зверятам придется приложить много усилий, чтобы наладить жизнь в лесу и вернуть в него покой.

6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Продолжительность 1 час 15 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 13 февраля 2020
Премьера онлайн 18 декабря 2020
Премьера в мире 25 декабря 2016
Возраст 6+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Расмус А. Сивертсен
Все актеры и съемочная группа
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Волшебный лес
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Структурно «Волшебный лес» прост и знаком, как смена времён года. В основе сюжета — сборник детских рассказов Турбьёрна Эгнера, норвежского детского писателя, художника и переводчика (на норвежский он перевёл Карлсона и Винни-Пуха). В этой книге рассказываются занятные и поучительные фрагменты из жизни потешных лесных героев: остроумного разгильдяя мыша, злого, но доброго в душе лиса, деловитого пекаря зайца и прочих. Сюжетно мультфильм больше похож не на линейную историю,…
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