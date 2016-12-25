Волшебный лес, 2016

Жизнь в волшебном лесу идет своим чередом, пока в один прекрасный момент размеренный быт его обитателей не нарушает лис по имени Марвин. В планах коварного хищника – полакомиться своими новыми соседями, и начать пушистый злодей намерен с мышей. Перед лицом опасности отважный и смышленый мышонок Морти предлагает принять закон, который запрещал бы лесным жителям есть друг друга.
Волшебный лес был полон любви и гармонии, пока в нем не появился коварный лис Микель, который пугает маленьких зверят. Мышонок Мортен не хочет больше это терпеть и постоянно трястись от страха перед хищниками, поэтому предлагает лесным жителям принять закон о мирной жизни. Однако не все согласятся следовать новым порядкам. Пушистым зверятам придется приложить много усилий, чтобы наладить жизнь в лесу и вернуть в него покой.