Волшебный лес, 2016

Волшебный лес был полон любви и гармонии, пока в нем не появился коварный лис Микель, который пугает маленьких зверят. Мышонок Мортен не хочет больше это терпеть и постоянно трястись от страха перед хищниками, поэтому предлагает лесным жителям принять закон о мирной жизни. Однако не все согласятся следовать новым порядкам. Пушистым зверятам придется приложить много усилий, чтобы наладить жизнь в лесу и вернуть в него покой.