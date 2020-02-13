«Капитан Саблезуб и Волшебный бриллиант»: Рецензия Киноафиши

Пинки — самый юный пират команды капитана Саблезуба, заслуживший почет и уважение на своем острове. Вот только беззаботная жизнь подростка ему намного ближе постоянной морской качки, глупых приказов, грубости, неуважения и ужасной корабельной еды. Лишь сейчас, отдыхая на пляже и поедая свежие фрукты, он по-настоящему счастлив. Эту идиллию разрушат поиски волшебного бриллианта, исполняющего любые желания, который крадут у могущественного король Мага Кана. По ошибке Пинки путают с настоящим вором и открывают на него охоту. Пираты, еще вчера считавшиеся верными друзьями, не задумываясь берут бывшего юнгу в плен. Вместе с ним на корабль попадает и новый член экипажа — обаятельный Ронни, который быстро становится душой команды. Впереди нас ждут увлекательные приключения отважного Пинки и грозы семи морей капитана Саблезуба, который пытается найти заветное сокровище.

Капитан Саблезуб и Волшебный бриллиант

Дальше остается только приготовиться к яркому путешествию по залитым солнцем морским просторам и тропическим островам с харизматичными пиратами. Эта морская команда состоит сплошь из запоминающихся героев, во главе — прославленный капитан Саблезуб, довольно обаятельная для отъявленного злодея личность. Пускай пираты и не выглядят настоящими героями, но именно им предстоит бросить вызов королю Мага Кану. Главным желанием последнего становится возможность выходить на солнечный свет. Повадками он напоминает вампира, который, правда, не позволяет себе кровожадности на экране и лишь командует армией местных обезьян, в промежутках упиваясь своей бледной красотой. Исполнив заветное желание, Мага Кан хочет убежать с надоедливого острова, давно ставшего для него тюрьмой, и подчинить себе мир. Ценность и скрывающаяся угроза только подстегивают команду завладеть магическим артефактом первыми.

«Капитан Саблезуб и Волшебный бриллиант» — довольно типичное детское приключение. Здесь много ярких красок, отвязных и запоминающихся героев, глуповатый злодей и стремительно развивающиеся события. Несмотря на историю юного Пинки, формально попавшего в центр местных интриг, его сложно назвать главным героем.

Капитан Саблезуб и Волшебный бриллиант

Скорее им становится присоединившаяся к путешествию смелая девочка Вероника, мечтающая сменить готовку в семейном трактире на корабль, бороздящий морские просторы. Неожиданно мультфильм начинает говорить о навязанных гендерных ролях, где мальчикам позволяют мечтать о пиратстве, а девочкам — лишь ловко орудовать кухонными приборами. Юные друзья с удовольствием бы поменялись местами, но вынуждены тянуть на себе социальные стереотипы. Эта смелость норвежского мультфильма продлится недолго. Как только команда поймет, что новичок Ронни — девушка, она моментально поддастся суевериям и начнет искать ближайшую сушу, чтобы оставить там длинноволосое несчастье. Спасать свою жизнь и пытаться не оказаться одной на необитаемом острове Вероника будет уже знакомым способом — готовкой, заменяя собой местного бездарного кока. Подобный компромисс сводит к нулю все предыдущие начинания. В этом мире все давно предопределено, и детям не позволено следовать за собственными мечтами. Мальчики-пираты занимаются типичным «пиратством», мальчики-злодеи — подлыми «злодействами», а девочкам достаются готовка и уборка. Довольно быстро мораль уступит место примитивным шуткам: пинкам, ударам, безграничной глупости окружающих, а также типичному для таких сюжетов приставучему попугаю.

Капитан Саблезуб и Волшебный бриллиант

Мультфильм ориентируется на самую маленькую аудиторию. Для них подготовили качественную яркую анимацию без усложненных деталей, скромный хронометраж в 80 минут и дух морского приключения. Это отличный способ скрыться от зимней хандры и сырости в теплом зале кинотеатра. Мультфильм готов подарить юному зрителю тропическое солнце, пальмы и смелых героев, с которых легко взять пример, даже несмотря на развевающийся пиратский флаг «Веселый Роджер».

Константин Киценюк