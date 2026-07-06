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Постер фильма Материнское обещание
5.9
Киноафиша Фильмы Материнское обещание
5.9

Материнское обещание

, 2026
Mother Promise
Индия / комедия, криминал, драма
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Постер фильма Материнское обещание
5.9
Пойду 0
Не пойду 0

В ролях

Vinaya Prasad
Дхананджая
Geetha
Chi Gurudutt
Poornachandra Mysuru
Nagabhushana
Mahadeva Prasad
Сценарист Arun Bharamannavar, Poornachandra Mysuru, Mahadeva Prasad
Композитор Navaneeth Sham
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 46 минут
Год выпуска 2026
Премьера в мире 6 июля 2026
Дата выхода
10 июля 2026 Индия U/A 13+
17 июля 2026 ОАЭ 18TC
Бюджет 70 000 000 INR
Производство Daali Pictures
Другие названия
Mother Promise

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 10 голосов
5.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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