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Вальдемар Кобус
Вальдемар Кобус
Waldemar Kobus
О персоне
Фильмография
Вальдемар Кобус
Waldemar Kobus
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Дата рождения
16 апреля 1966
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер
Биография Вальдемара Кобуса
Родился 16 апреля 1966 года. Щитно, Польша.
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Фильмография Вальдемара Кобуса
Чудо-детки: Непутевые волшебники
фэнтези, приключения, семейный
2020, Германия
4.0
Капитан
драма, исторический
2017, Германия / Польша / Португалия / Франция
7.0
Любовь за стеной
драма
2009, Германия
8.0
Официант
комедия
2006, Нидерланды / Бельгия
6.0
Черная книга
триллер, военный
2006, Нидерланды / Бельгия / Великобритания / Германия
7.0
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