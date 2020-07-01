Пираты по соседству, 2020

Эксцентричная семья пиратов поселяется в безмятежном городке, чем приводит в ужас соседей, но то ли еще будет, если в тех же краях внезапно объявится заклятый враг новоселов.

В нидерландском одноэтажном городишке Ландсборо не происходит буквально ничего. По крайней мере, в этом уверен подросток Майкл Бругман, но однажды на горизонте появляется загадочный корабль, по всем признакам смахивающий на пиратский. Судно тут же растворяется в морских далях, и Майкл, которого на мгновение озарила надежда, разочарованно бредет домой.

Однако на следующее утро тот же корабль пришвартовывается прямо у дома Бругманов, и с палубы эффектно являются один за другим его обитатели – семья Бландербассов. Диковатые на вид мать, отец, сын и одноногий дед потрясают горожан своими привычками, которые в точности соответствуют пиратскому стилю. К примеру, едят они прямо с ножа, а за лучшее развлечение считают стрельбу из пушек и битву на мечах.

Майкл счастлив появлению новых соседей и быстро находит общий язык с юным пиратом Билли. Вместе они решают обучить старших членов семьи «нормальному» поведению, чтобы местные приняли незнакомцев в свои ряды.

Вскоре выясняется, что когда-то Бландербассы жили полноценной пиратской жизнью, в которой заимели немало врагов, но как только родился Билли, супруги решили завязать с разбойным прошлым, чтобы воспитать сына вдали от опасностей.

Вскоре в тихую гавань Ландсборо заплывает заклятый враг Бландербассов Кривой Корнелиус, который все эти годы гонялся за ними по пятам и наконец настиг. Теперь отважным пиратам и их друзьям предстоит вместе отбиваться от злодеев и заодно доказывать соседям свое право на новую жизнь.