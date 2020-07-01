Пираты по соседству, 2020

Эксцентричная семья пиратов поселяется в безмятежном городке, чем приводит в ужас соседей, но то ли еще будет, если в тех же краях внезапно объявится заклятый враг новоселов.
В нидерландском одноэтажном городишке Ландсборо не происходит буквально ничего. По крайней мере, в этом уверен подросток Майкл Бругман, но однажды на горизонте появляется загадочный корабль, по всем признакам смахивающий на пиратский. Судно тут же растворяется в морских далях, и Майкл, которого на мгновение озарила надежда, разочарованно бредет домой.
Однако на следующее утро тот же корабль пришвартовывается прямо у дома Бругманов, и с палубы эффектно являются один за другим его обитатели – семья Бландербассов. Диковатые на вид мать, отец, сын и одноногий дед потрясают горожан своими привычками, которые в точности соответствуют пиратскому стилю. К примеру, едят они прямо с ножа, а за лучшее развлечение считают стрельбу из пушек и битву на мечах.
Майкл счастлив появлению новых соседей и быстро находит общий язык с юным пиратом Билли. Вместе они решают обучить старших членов семьи «нормальному» поведению, чтобы местные приняли незнакомцев в свои ряды.
Вскоре выясняется, что когда-то Бландербассы жили полноценной пиратской жизнью, в которой заимели немало врагов, но как только родился Билли, супруги решили завязать с разбойным прошлым, чтобы воспитать сына вдали от опасностей.
Вскоре в тихую гавань Ландсборо заплывает заклятый враг Бландербассов Кривой Корнелиус, который все эти годы гонялся за ними по пятам и наконец настиг. Теперь отважным пиратам и их друзьям предстоит вместе отбиваться от злодеев и заодно доказывать соседям свое право на новую жизнь.
Фильм снят по роману нидерландского писателя Регги Науса. Наус был одержим пиратами с раннего детства и даже мечтал стать одним из них, но, когда попал на палубу корабля, его так укачало, что он тут же передумал. В этот же период у него появилась и другая страсть – чтение. Писатель исполнил в фильме небольшую роль полицейского.
Сторожевая акула Бландербассов названа в честь любимого артиста Регги Науса Роя Шнайдера, сыгравшего главную роль в фильме «Челюсти» (1975).
Режиссер Пим ван Хёве был лично знаком с композитором Маттейсом Кибомом, когда предложил ему написать музыку к фильму. Это их шестая по счету совместная работа.
Исполнитель роли пирата Гектора Эгберт Ян Вебер согласился на роль не раздумывая. Он признается, что для него было огромным удовольствием изображать битву на мечах и носить все эти странные пиратские вещи.
На съемках сцены с заходящим солнцем группа пережила настоящий морской шторм, который едва не сорвал кинематографистам смену. Решение продолжать работу было сопряжено с большими трудностями, но в итоге получились удивительной красоты кадры, на которых можно заметить следы непогоды.
Эгберт Ян Вебер убежден, что это кино на самом деле повествует о естественном страхе человека перед чем-то непохожим и непривычным.
Многие трюки артисты исполняли сами под руководством профессиональных каскадеров.
В скучном городке Линдсборо все меняется, когда туда приплывает семейство пиратов. Смогут ли горожане подружиться с незваными гостями? Ведь им предстоит помешать злобным планам Кривого Корнелиуса.