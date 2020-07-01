Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Пираты по соседству Пираты по соседству
Киноафиша Фильмы Пираты по соседству
De piraten van hiernaast

Пираты по соседству, 2020

2020 / Нидерланды
5.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Написать отзыв
Детский фильм об эксцентричной семье пиратов
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Эксцентричная семья пиратов поселяется в безмятежном городке, чем приводит в ужас соседей, но то ли еще будет, если в тех же краях внезапно объявится заклятый враг новоселов. 

В нидерландском одноэтажном городишке Ландсборо не происходит буквально ничего. По крайней мере, в этом уверен подросток Майкл Бругман, но однажды на горизонте появляется загадочный корабль, по всем признакам смахивающий на пиратский. Судно тут же растворяется в морских далях, и Майкл, которого на мгновение озарила надежда, разочарованно бредет домой. 

Однако на следующее утро тот же корабль пришвартовывается прямо у дома Бругманов, и с палубы эффектно являются один за другим его обитатели – семья Бландербассов. Диковатые на вид мать, отец, сын и одноногий дед потрясают горожан своими привычками, которые в точности соответствуют пиратскому стилю. К примеру, едят они прямо с ножа, а за лучшее развлечение считают стрельбу из пушек и битву на мечах.

Майкл счастлив появлению новых соседей и быстро находит общий язык с юным пиратом Билли. Вместе они решают обучить старших членов семьи «нормальному» поведению, чтобы местные приняли незнакомцев в свои ряды. 

Вскоре выясняется, что когда-то Бландербассы жили полноценной пиратской жизнью, в которой заимели немало врагов, но как только родился Билли, супруги решили завязать с разбойным прошлым, чтобы воспитать сына вдали от опасностей. 

Вскоре в тихую гавань Ландсборо заплывает заклятый враг Бландербассов Кривой Корнелиус, который все эти годы гонялся за ними по пятам и наконец настиг. Теперь отважным пиратам и их друзьям предстоит вместе отбиваться от злодеев и заодно доказывать соседям свое право на новую жизнь.  

Фильм снят по роману нидерландского писателя Регги Науса. Наус был одержим пиратами с раннего детства и даже мечтал стать одним из них, но, когда попал на палубу корабля, его так укачало, что он тут же передумал. В этот же период у него появилась и другая страсть – чтение. Писатель исполнил в фильме небольшую роль полицейского.

Сторожевая акула Бландербассов названа в честь любимого артиста Регги Науса Роя Шнайдера, сыгравшего главную роль в фильме «Челюсти» (1975).

Режиссер Пим ван Хёве был лично знаком с композитором Маттейсом Кибомом, когда предложил ему написать музыку к фильму. Это их шестая по счету совместная работа. 

Исполнитель роли пирата Гектора Эгберт Ян Вебер согласился на роль не раздумывая. Он признается, что для него было огромным удовольствием изображать битву на мечах и носить все эти странные пиратские вещи. 

На съемках сцены с заходящим солнцем группа пережила настоящий морской шторм, который едва не сорвал кинематографистам смену. Решение продолжать работу было сопряжено с большими трудностями, но в итоге получились удивительной красоты кадры, на которых можно заметить следы непогоды. 

Эгберт Ян Вебер убежден, что это кино на самом деле повествует о естественном страхе человека перед чем-то непохожим и непривычным. 

Многие трюки артисты исполняли сами под руководством профессиональных каскадеров. 

В скучном городке Линдсборо все меняется, когда туда приплывает семейство пиратов. Смогут ли горожане подружиться с незваными гостями? Ведь им предстоит помешать злобным планам Кривого Корнелиуса.

5.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 10 декабря 2020
Премьера онлайн 31 июля 2021
Премьера в мире 1 июля 2020
Возраст 6+
Прокатчик Planeta Inform
Режиссер
Пим ван Хеве
Пим ван Хеве
В ролях
Матти Стукер
Матти Стукер
Селеста Хольшеймер
Селеста Хольшеймер
Эгберт Ян Вебер
Эгберт Ян Вебер
Тиго Гернандт
Тиго Гернандт
Сара Янне
Сара Янне
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про детей Фильмы про детей
Постер фильма Пираты по соседству 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Наша рецензия
Пиратская семейная пара Бландербассов провела значительную часть жизни в плаваниях и сражениях со своим главным врагом Кривым Корнелиусом. Но у супругов родился ребёнок, и они решили оставить бои и приключения, предпочитая с тех пор бегать от злодея. Однажды Бландербассы селятся в небольшом и очень скучном городке Ландсборо по соседству с домом юного Майкла. Его семья с уважением относится к новым жителям, пусть и таким странным. А вот другие обитатели Ландсборо не слишком-то рады…
Читать
Пока нет отзывов Написать
14 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Related video
Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке
Меньше часа по цене квартиры в Москве: баснословные гонорары Аллегровой вызвали оторопь
Бузова 2.0: блеснувшую формами Долину подняли на смех
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
«Хватается за соломинку»: теряющая вес Высоцкая огорошила признанием
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
Самые дорогие съемки: Волочкова лишилась кольца за 60 миллионов
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
Поцелуи с Басковым даром не прошли: Ивлеева ошеломила признанием
«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа
Обошелся парой слов: Васильев высказался о будущем «Модного приговора»
Приложение киноафиши