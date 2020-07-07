«Героические лузеры»: Рецензия Киноафиши

Несколько не слишком умных друзей из небольшого аргентинского городка во главе с Фермином (Рикардо Дарин) и Антонио (Луис Брандони) решают открыть сельскохозяйственный кооператив. Правда, они планируют сделать это на месте точно такого же, но разорившегося предприятия. Однако герои собирают деньги и кладут их в банковскую ячейку. Вскоре менеджер уговаривает их перенести всю сумму на счёт, чтобы было легче взять остаток в кредит. И тут в стране происходит экономический кризис.

Проходит немало времени, герои кое-как выживают. Но почти год спустя они случайно узнают, что деньги не просто пропали — их обманом прикарманил один хитрый юрист, который заранее знал о будущем кризисе и под шумок вывел чужие сбережения. Мало того, злодей планирует спрятать деньги в подземном хранилище неподалёку от своего дома. Тогда Фермин и компания решают вернуть то, что принадлежит им по закону. Вот только никто из них совсем не похож на вора или грабителя.

Героические лузеры

Комедийные картины Себастьяна Боренштейна всегда отличались некоторой сказочностью. В них обычные, казалось бы, люди попадают в странные ситуации, которые неизбежно приводят к захватывающим событиям. «Героические лузеры» вроде бы следуют той же теме. Но всё же они выглядят более приземлёнными. Чтобы понять некоторые шутки, нужно хотя бы поверхностно знать историю аргентинского кризиса 2001 года. На этом построена вся завязка, и жители родины режиссёра наверняка поймут намёк, как только увидят дату. А вот русскоязычным зрителям потребуется пояснение или поиск в интернете.

Но не нужно ждать от фильма разудалой комедии с большим количеством гэгов. В первой трети и вовсе есть несколько очень мрачных сцен, связанных с бедностью и смертью. Но даже такая скачка по жанрам не портит впечатления от просмотра, она лишь добавляет персонажам и сюжету живости.

Героические лузеры

В первую очередь радует, что «Героические лузеры» выглядят максимально непритязательно. Персонажи с самого начала заявлены как неуклюжие глупцы. И они честно останутся такими до финала, не слишком меняя свое мировоззрение. О нападениях и заложниках говорят только в шутку, сразу же пугаясь своей смелости.

Основная линия фильма построена на традиционном комедийном ограблении. Боренштейн берёт стандартную завязку и переносит её на быт простых людей: что если бы «11 друзей Оушена» был не про крутых специалистов, а про наивных жителей маленького городка? План они придумывают, основываясь на старом фильме. Каждый извлекает из своей прошлой жизни или работы какие-то полезные навыки, которые в сумме дают успешную задумку. Здесь даже злодей не слишком страшный, он тоже скорее нелепый, а вместо глобальных идей героям, например, нужно просто посадить батарейку в пульте.

Героические лузеры

Увы, авторы картины переборщили с количеством персонажей. Понятно, что в подобном сюжете лучше рассказывать о команде, а не об одном-двух грабителях. Но всё же на фоне Фермина и Антонио большинству их помощников не хватает времени, чтобы раскрыться. И потому линия самого молодого участника банды иногда кажется просто лишней, хоть в неё и попытались добавить любовной лирики.

В итоге от картины не нужно ждать многого. Здесь даже нет особой интриги в плане ограбления, зрителям сразу рассказывают обо всех действиях. Удивляться нечему, остаётся лишь наблюдать за милыми героями. Но именно в них и кроется главное обаяние картины. Они живые, понятные и очень простые. Именно таких историй часто не хватает. Конечно, всем хочется ассоциировать себя с крутыми героями. И всё же «лузеры» тоже очень важны в жизни.

Алексей Хромов