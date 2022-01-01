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Героические лузеры Героические лузеры
Киноафиша Фильмы Героические лузеры Отзывы о фильме «Героические лузеры»
La odisea de los giles / The Heroic Losers Героические лузеры 2019 / Аргентина / Испания
7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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Отзывы о фильме «Героические лузеры»

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Несколько не слишком умных друзей из небольшого аргентинского городка во главе с Фермином (Рикардо Дарин) и Антонио (Луис Брандони) решают открыть сельскохозяйственный кооператив. Правда, они планируют сделать это на месте точно такого же, но разорившегося предприятия. Однако герои собирают деньги и кладут их в банковскую ячейку. Вскоре менеджер уговаривает их перенести всю сумму на счёт, чтобы было легче взять остаток в кредит. И тут в стране происходит экономический кризис. Проходит…

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