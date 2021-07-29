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Мигель Артета
Мигель Артета
Miguel Arteta
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Мигель Артета
Miguel Arteta
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Дата рождения
29 августа 1965
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Режиссер, Продюсер
Место рождения
Сан-Хуан, Пуэрто-Рико
Биография Мигеля Артеты
Родился 29 августа 1965 года. Сан-Хуан, Пуэрто-Рико.
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Фильмография Мигеля Артеты
День «да»
комедия, семейный
2021, США
5.0
Гламурные боссы
комедия
2020, США
4.0
Инвесторы
комедия
2019, США
4.0
Беатрис на ужине
комедия
2017, США
6.0
Александр и ужасный, кошмарный, нехороший, очень плохой день
семейный
2014, США
7.0
Совсем не бабник
комедия
2011, США
6.0
Протест молодости
мелодрама, драма, комедия
2009, США
7.0
Хорошая девочка
драма, комедия
2002, США / Германия / Нидерланды
7.0
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29 июля 2021 13:33
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