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Мигель Артета

Miguel Arteta
Мигель Артета
Мигель Артета Miguel Arteta
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Дата рождения
29 августа 1965
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Режиссер, Продюсер
Место рождения
Сан-Хуан, Пуэрто-Рико
Биография Мигеля Артеты

Родился 29 августа 1965 года. Сан-Хуан, Пуэрто-Рико.

Фильмография Мигеля Артеты
День «да»
День «да»
комедия, семейный 2021, США
5.0
Гламурные боссы
Гламурные боссы
комедия 2020, США
4.0
Инвесторы
Инвесторы
комедия 2019, США
4.0
Беатрис на ужине
Беатрис на ужине
комедия 2017, США
6.0
Александр и ужасный, кошмарный, нехороший, очень плохой день
Александр и ужасный, кошмарный, нехороший, очень плохой день
семейный 2014, США
7.0
Совсем не бабник
Совсем не бабник
комедия 2011, США
6.0
Протест молодости
Протест молодости
мелодрама, драма, комедия 2009, США
7.0
Хорошая девочка
Хорошая девочка
драма, комедия 2002, США / Германия / Нидерланды
7.0
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Netflix выпустит сиквел семейной комедии «День «да» Дженнифер Гарнер снова сыграет в картине главную роль и выступит продюсером. 
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29 июля 2021 13:33
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