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Он и она Он и она
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Deux moi Он и она 2019 / Франция
6.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Отзывы о фильме «Он и она»

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Реми — кладовщик на крупном складе, ожидающий скорых перемен из-за внедрения автоматизации на предприятии. Мелани — исследователь в фармакологической компании, занимающаяся поисками новых способов лечения рака. Оба живут не просто в Париже, а в соседних квартирах разных домов. Они покупают еду в одном магазине, любуются одними проезжающими поездами на соседних балконах, добираются на работу одним автобусом и постоянно проходят мимо друг друга. Несмотря на жизнь в столь романтичном…

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