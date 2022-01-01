Наша рецензия

Реми — кладовщик на крупном складе, ожидающий скорых перемен из-за внедрения автоматизации на предприятии. Мелани — исследователь в фармакологической компании, занимающаяся поисками новых способов лечения рака. Оба живут не просто в Париже, а в соседних квартирах разных домов. Они покупают еду в одном магазине, любуются одними проезжающими поездами на соседних балконах, добираются на работу одним автобусом и постоянно проходят мимо друг друга. Несмотря на жизнь в столь романтичном…