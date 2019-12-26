«Он и она»: Рецензия Киноафиши

Реми — кладовщик на крупном складе, ожидающий скорых перемен из-за внедрения автоматизации на предприятии. Мелани — исследователь в фармакологической компании, занимающаяся поисками новых способов лечения рака. Оба живут не просто в Париже, а в соседних квартирах разных домов. Они покупают еду в одном магазине, любуются одними проезжающими поездами на соседних балконах, добираются на работу одним автобусом и постоянно проходят мимо друг друга. Несмотря на жизнь в столь романтичном городе, Реми и Мелани страдают от одиночества, из-за которого вынуждены посещать психолога. Сражаясь с депрессией, каждый из них медленно ищет свое место в мире, превращая бессвязные внутренние «я» в слаженно работающее «мы».

«Он и она» совсем не то, чем кажется. На первый взгляд перед нами очередная французская романтическая комедия о двух одиноких героях на прекрасных парижских улочках, просто обязанных встретиться и влюбиться. Возможно, они столкнутся на прогулке, или одновременно протянут руки за багетом в магазине, или окажутся на приеме у одного психолога, или, наконец, заметят друг друга в автобусе. Их жизни постоянно синхронизируются на экране, намекая на скорую встречу, которая все не наступает. Вместо этого нас медленно погружают в быт каждого из них, показывая взаимоотношения с окружающими, общение с родственниками и коллегами по работе, а также тихие вечера в пустой квартире. Почти незаметно нам открываются личные трагедии и переживания, отгородившие героев от полноценной жизни. Природа одиночества становится главным лейтмотивом картины, показывающей, как часто мы пытаемся справиться с проблемами, не понимая первопричины.

Мелони и Реми — типичные жители мегаполиса, оказавшиеся в тупике и не способные самостоятельно выбраться из него. Поначалу их проблемы кажутся невзрачными и легко списываются на простую усталость, вот только обычный отдых не становится спасительным решением. Подобное может поразить как простого кладовщика, не способного разобраться в чувствах и четко сформулировать мысли, так и фармакологическую исследовательницу, не желающую признавать очевидное. Для героев одиночество оказывается самым ярким, но не распознанным симптомом. За помощью они обратятся не сразу, лишь после появления физического недомогания и отсутствия результатов самолечения. Их проблемы покажутся многим знакомыми: нарастающее чувство вины, недопонимание в семье, болезненный разрыв отношений, жизненная растерянность и проблемы со сном.

Посещая психологов, Мелани и Реми пытаются найти временное утешение. Сначала отправляясь в интернет — на поиск мимолетных связей в приложении для знакомств и простых собеседников на Facebook для встречи в баре, а затем случайно заводя котенка, которому моментально готовы подарить всю свою любовь, преображая пространство пустой квартиры. Этот личный опыт не проходит бесследно и становится для каждого новой опорой в очередном подъеме на пути к исцелению. Дорога будет долгой и упорной, ведь встреча и признание личных страхов никому не даются легко.

Все это подано с отличным юмором и превосходной картинкой, восхищающей компоновкой цветов и неожиданными узорами, рождающимися на экране. Удивляет и местный Париж, не похожий на туристическую открытку, где показана будничная сторона города, успевшего стать незаметным фоном в жизни героев. Актеры Ана Жирардо и Франсуа Сивиль создали запоминающийся экранный дуэт, полный мелких деталей, передающий незримую связь между их персонажами.

«Он и она» — неторопливая история о понимании самих себя, открытии потаенных и заглушенных уголков души, глубоко спрятавшей столь необходимые ответы. Создателям удалось передать ощущение одиночества, замкнутости и безысходности, столкновение с которыми может оказаться сложной задачей для неподготовленного человека. Работа с психологом становится спасательным кругом, помогающим постепенным изменениям преобразовать внутренний мир и заново открыть мир внешний. Любовь — дело вторичное, ее тоже нужно заслужить, для начала разобравшись с самим собой.

Константин Киценюк