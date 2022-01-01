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Простой карандаш Простой карандаш
Киноафиша Фильмы Простой карандаш Отзывы о фильме «Простой карандаш»
Простой карандаш 2019 / Россия
6.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Отзывы о фильме «Простой карандаш»

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Художник ― честь, ум и совесть эпохи; наверное, подобная максима владеет умами современных российских режиссеров, которые снимают вроде как о Человеке (с большой, разумеется, буквы), но на деле соревнуются в искусстве политического плаката. Хворь и тоска: то несчастная мать в толстовке RUSSIA остановится на беговой дорожке, то юродивый тщетно пытается спасти жилой дом (та же RUSSIA) от неминуемого падения. Однако прямолинейные агит-метафоры не обязательно свидетельствуют об отсутствии вкуса:…

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