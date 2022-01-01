Наша рецензия

Художник ― честь, ум и совесть эпохи; наверное, подобная максима владеет умами современных российских режиссеров, которые снимают вроде как о Человеке (с большой, разумеется, буквы), но на деле соревнуются в искусстве политического плаката. Хворь и тоска: то несчастная мать в толстовке RUSSIA остановится на беговой дорожке, то юродивый тщетно пытается спасти жилой дом (та же RUSSIA) от неминуемого падения. Однако прямолинейные агит-метафоры не обязательно свидетельствуют об отсутствии вкуса:…