«Простой карандаш»: Рецензия Киноафиши

Художник ― честь, ум и совесть эпохи; наверное, подобная максима владеет умами современных российских режиссеров, которые снимают вроде как о Человеке (с большой, разумеется, буквы), но на деле соревнуются в искусстве политического плаката. Хворь и тоска: то несчастная мать в толстовке RUSSIA остановится на беговой дорожке, то юродивый тщетно пытается спасти жилой дом (та же RUSSIA) от неминуемого падения.

Однако прямолинейные агит-метафоры не обязательно свидетельствуют об отсутствии вкуса: они могут быть действенными, если высказывающийся обладает недюжинным умением делать сложное простым. Новый фильм Натальи Назаровой ― как раз из таких.

Петербурженка в элегантном пальто месит высокими сапогами карельское бездорожье. Антонина Золотарева (Надежда Горелова), благородная и красивая, играет в декабристку ― сюда она последовала за мужем Сергеем (Владимир Мишуков). Популярный современный художник попал за решетку, потому что якобы ударил мента ― где и как подобное может произойти в современной России, мы с вами понимаем. Теперь диссидент мотает срок в глубинке (фильм почти целиком снимался в Сегеже), а Антонина устроилась в провинциальную школу рядом, чтобы иметь возможность навещать мужа.

Прививать любовь к искусству с малых лет кажется благородной задачей, но мечты питерской художницы идут ко дну с первого же урока; в качестве casus belli выступает карандаш, брошенный в нее с задних парт. Антонину, как чужеродный орган, отторгает среда и главный ее представитель ― хулиган Миша Пономарев (Александр Кольчевский). Хмурый подросток известен своим статусом провинциального хана (дань собирается со всех детей в школе) и братом, который сейчас сидит в тюрьме за убийство.

Простой карандаш

Коллеги Антонины предпочитают закрывать глаза на выходки Пономарева, а некоторые откровенно его побаиваются. Однако бороться есть за что ― один из подопечных идеалистки, одноклассник Пономарева, демонстрирует талант потенциального художника. Лицемерие власти и обычных людей здесь проговаривается в прямых диалогах, равно как и простая, но шокирующая мысль ― учителя уже давно не являются интеллигенцией.

Самый показательный из них ― поначалу вызывающий симпатию преподаватель истории и еще кучи предметов Алексей Воронов (Александр Доронин). Свои моральные принципы он давно списал в утиль, превратившись в мерзкого конформиста, и поэтому увещевает Антонину, что «хождения в народ» до добра не доводят. Предугадать окончание этой истории будет нетрудно.

«Простой карандаш» вступает в резкую полемику с радужными советскими фильмами про школу, где хулиган легко перевоспитывается, а гуманизм насаждается на раз-два. Нет, уроки МХК превращаются в настоящую борьбу прогрессивного с отсталым, неравнодушного с безучастным, утопического с действительным. В этой конфликтной системе Антонина Золотарева выступает в роли святой мученицы вроде тех, что выписывал Ларс фон Триер в своих лучших фильмах. Нетрудно увидеть в противостоянии главной героини «Простого карандаша» со всеми параллели с современной Россией, в которой, как известно, ничего не меняется ― в первую очередь, сами люди.

Искусство оказывается на острие политической борьбы, а уроки МХК становятся рупором антигосударственной пропаганды. Самый простой карандаш красив сам по себе, как и окрестные виды маленького городка в глубинке, поэтому задача учителя ― всего лишь научить видеть. Фильм Назаровой при всей своей прямолинейности не получится записать в разряд обычной «чернухи». Финал не настаивает на том, что Россия так и останется «немытой», а дает крошечную надежду.

Марат Шабаев