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После смерти Людо компания старых друзей окончательно утратила былое единство. Больше всех отдалился Макс, тяжело переживающий не только потерю близкого человека, но и собственное банкротство. Он боится признаться в этом новой жене, пытаясь не выдать себя и сохранить уверенное лицо. Из-за нарастающих долгов Макс решается продать любимую виллу на мысе Кап-Ферре, где старая компания постоянно проводила летний отпуск. Ожидание покупателей нарушает сюрприз старых друзей, которые захотели…