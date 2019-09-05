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Маленькие секреты большой компании Маленькие секреты большой компании
Киноафиша Фильмы Маленькие секреты большой компании Отзывы о фильме «Маленькие секреты большой компании»
Nous finirons ensemble Маленькие секреты большой компании 2019 / Франция
6.6 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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Отзывы о фильме «Маленькие секреты большой компании»

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Наша рецензия

После смерти Людо компания старых друзей окончательно утратила былое единство. Больше всех отдалился Макс, тяжело переживающий не только потерю близкого человека, но и собственное банкротство. Он боится признаться в этом новой жене, пытаясь не выдать себя и сохранить уверенное лицо. Из-за нарастающих долгов Макс решается продать любимую виллу на мысе Кап-Ферре, где старая компания постоянно проводила летний отпуск. Ожидание покупателей нарушает сюрприз старых друзей, которые захотели…

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Олеся Лопатецкая 5 сентября 2019, 10:05
Доброго дня. Филь пропагандирует пьянство,разврат,гомосексуализм и наплевательское отношение к детям!!! И это точно не категория 16+. Не рекомендую его к просмотру в нашей стране точно!!!
5 сентября 2019, 10:05 Ответить
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