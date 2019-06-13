Film details
Country
Russia
Runtime
1 hour 22 minutes
Production year
2019
Online premiere
17 July 2020
World premiere
13 June 2019
Release date
|31 October 2019
|Russia
| WDSSPR
|18+
|11 August 2021
|France
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|4 June 2020
|Hong Kong
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|28 August 2020
|Taiwan
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|11 February 2021
|Thailand
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Budget
46,300,000 RUR
Worldwide Gross
$1,647,393
Production
1-2-3 Production, Droog Drooga, PREMIER Studios
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