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Poster of Fidelity
5.7
Fidelity - Trailer
Kinoafisha Films Fidelity
5.7

Fidelity

, 2019
Vernost
Russia / Drama / 18+
Trailers
Poster of Fidelity
5.7
Fidelity - Trailer
Fidelity  Trailer

Cast

Evgeniya Gromova
Evgeniya Gromova
wife
Aleksandr Pal
Aleksandr Pal
husband
Aleksey Agranovich
Aleksey Agranovich
Lena's colleague
Anna Kotova
Anna Kotova
patient
Marina Vasilyeva
Marina Vasilyeva
actress
Alessandro Bianchi
Sergei
Anastasiya Denisova
Polina
Vyacheslav Evlantev
Master in car service
Kirill Kaganovich
Kirill Kaganovich
Policeman
Kirill Kaganovich
Kirill Kaganovich
Policeman
Marina Karlysheva
Director Nigina Sayfullaeva
Writer Lyubov Mulmenko, Nigina Sayfullaeva
Cast and Crew

Film details

Country Russia
Runtime 1 hour 22 minutes
Production year 2019
Online premiere 17 July 2020
World premiere 13 June 2019
Release date
31 October 2019 Russia WDSSPR 18+
11 August 2021 France
4 June 2020 Hong Kong
28 August 2020 Taiwan
11 February 2021 Thailand
Budget 46,300,000 RUR
Worldwide Gross $1,647,393
Production 1-2-3 Production, Droog Drooga, PREMIER Studios
Also known as
Vernost, Fidelity, Fedeltà, Fidelidade, Fidelitate, Fidélité, Sadakat, Sadoqat, Verlangen, Verlangen - Die Begierden einer Frau, Wierność, Верность, Вярност, 不倫する裸体, 忠贞, Infidelity, Zvyozd neveroyatnyy svet, Звёзд невероятный свет, Zvezd neveroyatnyy svet, Revnost, Звезд невероятный свет, Ревность

Film rating

5.7
Rate 44 votes
5.7 IMDb
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Place in the rating
In overall ranking  3475 In the Drama genre  1282 In films of Russia  570 In films of 2019  122

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Fidelity - Trailer
Fidelity Trailer
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