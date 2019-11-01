Лена (Евгения Громова) – акушер-гинеколог в частной калининградской клинике, Сережа (Александр Паль) – актер местного театра. Они любят друг друга, но живут вместе так долго, что из отношений ушел секс. Нежность и дружба вроде остались, а вот с тем, что мужу и жене предписано делать в постели, как-то не ладится. Лена находит этому самое простое объяснение: он изменяет. Доказательства и искать не надо. Ночные смски от партнерши по спектаклю, внезапно возникшая во дворе машина,…
Не советую данную картину к просмотру!
Хорошо сыграна мужская роль (пережил измену) именно такие же мысли и такое же поведении мужчины у большинства мужчин.
Я б сказал фильм на подумать!
Ни когда не писала отзывы о кино, но в данном случае просто не сдержалась.
Одним прекрасным вечером, прогуливаясь по торговому комплексу с мамой (мне 27, маме 48), решили скоротать вечерок и пойти в кино. Так случилось "Верность" был самый удобный сеанс по времени, нам подходил. Не читая отзывов, не разглядев надпись 18+, мы благополучно отправились на просмотр.
Ребят, ни когда не была ханжой, но то что МЫ увидели повергло в шок. Сказать что это просто "Животный, бездумный ТРАХ" ( простите, но другими эпитетами в данном случае не выразиться) это ни чего не сказать. Откровенная порнография, не эротика, а именно порнография.
Обожаю кино в котором нужно думать, рассуждать, осмысливать. Я понимаю что в "думающем" кино обязательно должна быть драма...
Но что было здесь - это не поддается ни какому здравому объяснению. На мой взгляд это откровенное растление.
Ни какой глубокой мысли, ни какого глубокого смысла я в данном случае не увидела. Я откровенно не поняла что всеми этими животными, порнографическими, откровенно лично мне не приятными сценами хотела сказать режиссер ?!
Я замужем, но при просмотре данного фильма МНЕ было стыдно. Стыдно перед мамой за такое "откровение" ( не смотря на то, что мама у меня всё понимающая и очень современная), стыдно перед компанией парней сидящих справа от меня, откровенно стыдно перед пожилой женщиной 60+, которая не выдержала и посередине фильма просто встала и вышла, стыдно перед 18-летними девочками, хихикающими рядами выше... Играют актёры, а неловкость и стыд испытываю я.
У меня только единственный вопрос- зачем? Для чего нужно показывать "ЭТО" в кинотеатре?!
Для таких кино есть закрытые показы, есть специальные сайты в конце концов.
Сейчас показывать секс,говорить о нём это вполне нормально, но не так.. Не так не приятно, не так похабно и не так не интересно.
Сложное кино, на которое как я понимаю, претендовал режиссер на то и сложное, что бы невидимыми инструментами "окутать", "закрутить" зрителя. А здесь... здесь даже йоты сложности не было. Думать не о чем и смотреть не интересно.
От меня оценка -10.
Не советую.
У всех мнение субъективно, и ,читая недовольство зрителей, это поверхностное размышление.Смысл фильма не в откровенных сценах,а в психологии поведения людей,которые делают ошибки по отношению к себе и к партнёру.Что испытывают люди, как они себя чувствуют после неосознанных поступков.
Спасибо за фильм)
Кто пишет про порно, ну какое порно, вы наверно не смотрели никогда, тут все прилично) И смысл вначале как раз показать "животный трах", ведь героиня это делает из мести, ей нет дела с кем, просто желание заглушить свою боль
Финал я предсказала - кстати его тут никто не озвучивал, потому что не понял или чтоб не спамить, тоже не буду писать)
Смысл - если человек вам дорог, то говорите с ним)
Те кто увидел в фильме только "порно" - у кого что болит, фильм СОВСЕМ не об этом.
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