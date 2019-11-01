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Верность Верность
Киноафиша Фильмы Верность Отзывы о фильме «Верность»
Верность 2019 / Россия
5.8 Оцените
43 голоса Рейтинг IMDb: 5.7
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Отзывы о фильме «Верность»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Лена (Евгения Громова) – акушер-гинеколог в частной калининградской клинике, Сережа (Александр Паль) – актер местного театра. Они любят друг друга, но живут вместе так долго, что из отношений ушел секс. Нежность и дружба вроде остались, а вот с тем, что мужу и жене предписано делать в постели, как-то не ладится. Лена находит этому самое простое объяснение: он изменяет. Доказательства и искать не надо. Ночные смски от партнерши по спектаклю, внезапно возникшая во дворе машина,…

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Наталия Петряшова 1 ноября 2019, 21:20
Оценка
Не пожалела, что сходила на просмотр данного фильма. Есть над чем задуматься..... Рекомендую...
1 ноября 2019, 21:20 Ответить
Анна Ангел 1 ноября 2019, 23:36
Оценка
Мне очень понравилось. Не пожалела, что пошла
1 ноября 2019, 23:36 Ответить
sabinamustafaeva 2 ноября 2019, 04:31
Оценка
Очень слабый фильм! Недалёкая режиссура и плохенький сюжет не сделали из фильма-фильм. Запомнились только затянутые порнографические сцены из всего сюжета. Ни одной до конца доведенной линии героя нет.
Не советую данную картину к просмотру!
2 ноября 2019, 04:31 Ответить
tanita_ru 2 ноября 2019, 17:44
Оценка
Я думала, что эротика (секс, порнография) - это средство в этом фильме для передачи... чего? Никакой глубокой идеи я в этом фильме не углядела. Сексуальное раскрепощение героини? Лучше бы про полиаморию и полигамию поговорили. Вот там - про свободу. В сексе и не только. "Последствия женской измены"? Последствия тоже нераскрыты, фильм оставляет героев в самом начале их пути. Это НЕ драма, тем более, не "психологическая драма". Мелодрама - возможно. Ожидала гораздо большего.
2 ноября 2019, 17:44 Ответить
K.Ira 2 ноября 2019, 20:15
Оценка
Посмотрела вчера фильм "Верность" Нигины Сайфуллаевой..Эротический фильм,как сначала кажется,незначительного содержания...Сегодня нашла видео с открытого показа..Прослушала,понимаю,что зацепило...Не сцены,а смысл:актерская работа,работа режиссера...Мне он понравился.Соглашусь,что эротических сцен очень много,но без этого не увидели бы смысла..Как ВАЖНО говорить :о том,что внутри,какие вопросы к партнеру (отношениях любого плана)..Как это укладывется и как это можно решить...Понимаю,что не всегда этот навык наработан,но ему можно научиться,если задаться целью и увидеть в нем необходимость...Это как в спорте))...Ведь, если бы ,уже в начале фильма,главная героиня просто сказала о своих сомнениях,ощущениях,страхах-всей этой истории можно было избежать...С другой стороны,может быть,нужно было пройти через все это,чтобы узнать себя,настоящими и прийти в отношения другими...А может быть,закончить их...Советую к просмотру..))
2 ноября 2019, 20:15 Ответить
Алина Раимова 4 ноября 2019, 00:37
Оценка
Очень впечатлил ! Советую к просмотру ! Вывод сделан,благодарю! И в ляеределй раз я осознаю важность и нужность разговора в отношениях! Выражение - молчание ломает судьбы это про это...
4 ноября 2019, 00:37 Ответить
Оксана Бурганова (Родина) 4 ноября 2019, 13:13
не понравился. Эротика, порнография. Ожидала драматического сюжета семейных отношений. Откровенные сексуальные сцены. Фильм 21+. На середине сеанса ушла
4 ноября 2019, 13:13 Ответить
katerina_malina 4 ноября 2019, 16:45
Оценка
Самый отвратительный фильм. Самый скучный на свете. Хуже дерьма не видели в жизни. Как можно было выпустить такое дерьмо в прокат
4 ноября 2019, 16:45 Ответить
89537745115 5 ноября 2019, 18:57
Оценка
Не стоит тратить время на эту бездарность, фильм ни о чем, скучно, нудно и неприятно... надо было читать отзывы) оценка -5 из 5
5 ноября 2019, 18:57 Ответить
gorbunovavalya97 6 ноября 2019, 22:42
Оценка
Самый тупой фильм! ребята,не тратьте деньги и время!наши научились снимать трейлеры,но не фильмы!полная #рень
6 ноября 2019, 22:42 Ответить
aemochka99 7 ноября 2019, 10:16
Оценка
Фильм так себе. Много откровенных сцен, которые там совершенно не нужны, так как они нисколько не оправданы. С речью у актёров беда, бывает трудно разобрать, что они говорят. Игра актёрская слабая тоже. Сюжет в целом ясен, но всё очень прямолинейно, поверхностно и сильно притянуто за уши. Ставлю 3 из 10, но это очень по-божески. За то, что мораль какая-то хотя бы присутствует.
7 ноября 2019, 10:16 Ответить
aemochka99 7 ноября 2019, 10:19
в ответ на сообщение aemochka99 от 7 ноября 2019, 10:16
Оценка
Больше охарактеризовала бы как драматическое порно. Т.к. для драмы слишком много порно, а для порно слишком много драмы. Также совершенно непонятно что с концовкой.
7 ноября 2019, 10:19 Ответить
Владимир Саин 7 ноября 2019, 12:58
Оценка
Фильм хороший, жизненный, здесь нет спецэффектов и быстрой смены кадров, фильм для взрослых, откровенные сцены сделаны очень хорошо, прям на секунду начинаешь думать, что это происходит, прям здесь и сейчас.
Хорошо сыграна мужская роль (пережил измену) именно такие же мысли и такое же поведении мужчины у большинства мужчин.
Я б сказал фильм на подумать!
7 ноября 2019, 12:58 Ответить
Владимир Саин 7 ноября 2019, 12:59
в ответ на сообщение aemochka99 от 7 ноября 2019, 10:19
Оценка
ее понесло на других мужчин.
7 ноября 2019, 12:59 Ответить
inna.ionowa2011 8 ноября 2019, 19:03
Оценка
Добрый день.
Ни когда не писала отзывы о кино, но в данном случае просто не сдержалась.
Одним прекрасным вечером, прогуливаясь по торговому комплексу с мамой (мне 27, маме 48), решили скоротать вечерок и пойти в кино. Так случилось "Верность" был самый удобный сеанс по времени, нам подходил. Не читая отзывов, не разглядев надпись 18+, мы благополучно отправились на просмотр.

Ребят, ни когда не была ханжой, но то что МЫ увидели повергло в шок. Сказать что это просто "Животный, бездумный ТРАХ" ( простите, но другими эпитетами в данном случае не выразиться) это ни чего не сказать. Откровенная порнография, не эротика, а именно порнография.
Обожаю кино в котором нужно думать, рассуждать, осмысливать. Я понимаю что в "думающем" кино обязательно должна быть драма...
Но что было здесь - это не поддается ни какому здравому объяснению. На мой взгляд это откровенное растление.

Ни какой глубокой мысли, ни какого глубокого смысла я в данном случае не увидела. Я откровенно не поняла что всеми этими животными, порнографическими, откровенно лично мне не приятными сценами хотела сказать режиссер ?!

Я замужем, но при просмотре данного фильма МНЕ было стыдно. Стыдно перед мамой за такое "откровение" ( не смотря на то, что мама у меня всё понимающая и очень современная), стыдно перед компанией парней сидящих справа от меня, откровенно стыдно перед пожилой женщиной 60+, которая не выдержала и посередине фильма просто встала и вышла, стыдно перед 18-летними девочками, хихикающими рядами выше... Играют актёры, а неловкость и стыд испытываю я.

У меня только единственный вопрос- зачем? Для чего нужно показывать "ЭТО" в кинотеатре?!
Для таких кино есть закрытые показы, есть специальные сайты в конце концов.
Сейчас показывать секс,говорить о нём это вполне нормально, но не так.. Не так не приятно, не так похабно и не так не интересно.
Сложное кино, на которое как я понимаю, претендовал режиссер на то и сложное, что бы невидимыми инструментами "окутать", "закрутить" зрителя. А здесь... здесь даже йоты сложности не было. Думать не о чем и смотреть не интересно.

От меня оценка -10.
Не советую.
8 ноября 2019, 19:03 Ответить
Алексей Филиппов 9 ноября 2019, 17:50
Оценка
Ну собсно женская режиссура всегда была ужасна, банальна и без особого напряга для извилин. И естественно если дама решает снять фильм, то этот фильм про отношения. Как будто других сюжетов больше нет) фильм - эпический шлак. Эпический! Откровенное дерьмо.
9 ноября 2019, 17:50 Ответить
Elena Boeva 9 ноября 2019, 22:13
Я в шоке! По другому просто не выразить негодование после просмотра этого «шедевра»!!! Считаю, необходимо называть вещи своими именами и писать в строчке Жанр фильма- ПОРНО! Что хотела сказать режиссёр картины- непонятно, но столько половых органов и сцен сношения трудно представить в свободном доступе!!! Удивлена, что прошла реклама ЭТОГО по Первому каналу в Вечернем Урганте, и кто-то ещё оставляет положительные отзывы....
9 ноября 2019, 22:13 Ответить
p p 10 ноября 2019, 09:52
Оценка
Великолепный фильм.Не пожалела.
У всех мнение субъективно, и ,читая недовольство зрителей, это поверхностное размышление.Смысл фильма не в откровенных сценах,а в психологии поведения людей,которые делают ошибки по отношению к себе и к партнёру.Что испытывают люди, как они себя чувствуют после неосознанных поступков.
Спасибо за фильм)
10 ноября 2019, 09:52 Ответить
saa.nastya 10 ноября 2019, 18:31
Оценка
Я лучше бы в стену полтора часа посмотрела
10 ноября 2019, 18:31 Ответить
Мария Барышева 16 ноября 2019, 17:32
Такой фигни как эта я давно не видела !!!
16 ноября 2019, 17:32 Ответить
mashprelest 29 ноября 2019, 10:50
Оценка
Хороший фильм - о том, что надо разговаривать с партнером, а не накручивать что-то в своей голове. И про секс тоже надо разговаривать
Кто пишет про порно, ну какое порно, вы наверно не смотрели никогда, тут все прилично) И смысл вначале как раз показать "животный трах", ведь героиня это делает из мести, ей нет дела с кем, просто желание заглушить свою боль
Финал я предсказала - кстати его тут никто не озвучивал, потому что не понял или чтоб не спамить, тоже не буду писать)
Смысл - если человек вам дорог, то говорите с ним)
29 ноября 2019, 10:50 Ответить
mashprelest 29 ноября 2019, 10:51
в ответ на сообщение Владимир Саин от 7 ноября 2019, 12:59
Оценка
Ну не совсем - это общее желание)
29 ноября 2019, 10:51 Ответить
fdkl1987 15 декабря 2019, 05:22
Оценка
Интересный фильм, сцены секса конечно довольно откровенны...но это совсем не главное в фильме, после просмотра остается некое необычное и длительное послевкусие к которому раз за разом возвращаешься. Наверное еще раз схожу...фильм снят немного в документальной манере...от этого сильный эффект присутствия. Женя Громова для меня прямо открытие.
Те кто увидел в фильме только "порно" - у кого что болит, фильм СОВСЕМ не об этом.
15 декабря 2019, 05:22 Ответить
Елена Mусатова 9 января 2020, 17:56
в ответ на сообщение inna.ionowa2011 от 8 ноября 2019, 19:03
Оценка
Девушка 27-и лет, а Вам за Ваши "ни когда", "ни чего" , "ни какому" , " не смотря" и "не интересно" "от меня оценка" 2-ка. А что касается кино, то Вы еще просто не доросли, хотя и "замужем" (хорошо хоть не "за мужем"). Вот когда Вам стукнет 34, как режиссеру, а лучше 40, как мне, и Вы будете больше знать про женщин и женскую чувственность, Вы, возможно, посмотрите на этот фильм другими глазами. В одном с Вами соглашусь - с мамой такое кино лучше не смотреть.
9 января 2020, 17:56 Ответить
Иван Данко 27 января 2020, 23:26
Оценка
Отличный фильмец, очень жизненный. Но, к сожалению, для людей, придерживающихся традиционных взглядов на секс, он покажется слабым, ужасным, никакущим и т.п. Фильм на самом деле о том, как муж сознательно, а может и подсознателтно подтолкнул жену к измене, чему по итогу был очень рад. И никакой драмы тут нет, он просто хитро ее одурачил, раскрыл ее полигамность. Случилась в чистом виде манипуляция. Фильм - инструкция, как войти в тему св с минимальными рисками :)
27 января 2020, 23:26 Ответить
Vladimir Raim 8 февраля 2020, 03:29
Шикарный фильм. Догма95-стайл. В Канны надо.
8 февраля 2020, 03:29 Ответить
ingenerpss 18 августа 2020, 15:32
Фильм супер! Пересмотрю его еще и себе в копилку. Да, как говорил в интервью главный герой, что это женский взгляд, а не как обычно, мужской и это классно! Действительно, для людей с традиционными взглядами на секс, это фильм будет не понятен. И да, я мужчина, а тема фильма - супер! Есть определенное количество откровенных сцен, но ведь это же фильм не для детей, да и не находят детей в капусте... Сценарий, работа режиссера и актеров на высшем уровне. 5 из 5 - рекомендую! А моралфаги проходят мимо
18 августа 2020, 15:32 Ответить
Лариса Ефремова (Кротикова) 6 февраля 2021, 16:21
Создатели фильма "Верность",видимо,перепутали канал для премьеры.Этот фильм для порно сайта.Героиня фильма и другие актеры,очевидно, от безисходности согласились на съемки, Позор,что не могут придумать интересные сюжеты для фильмов кроме парнухи и убийств.Оценка -0
6 февраля 2021, 16:21 Ответить
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