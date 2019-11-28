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Извините, мы вас не застали Извините, мы вас не застали
Киноафиша Фильмы Извините, мы вас не застали Отзывы о фильме «Извините, мы вас не застали»
Sorry We Missed You Извините, мы вас не застали 2019 / Великобритания / Франция / Бельгия
7.6 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Отзывы о фильме «Извините, мы вас не застали»

Вся информация о фильме
Наша рецензия

Пока современная молодежь создает стартапы и изобретает новые способы найти себя, люди старой закалки продолжают играть по устоявшимся правилам. Рики (Крис Хитчен) — простой британец средних лет с женой и двумя детьми — тому не исключение. Практически отчаявшись отыскать постоянную работу, он наконец находит место в службе доставки с многообещающими перспективами на будущее. Вот только для начала надо купить свой фургон, чего он не может себе позволить. Остается лишь продать машину…

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Andrey Prikazchik 28 ноября 2019, 01:07
Оценка
социальная драма личного характера о жизни которая за окном. Словно серый туман заполняет зрителя основную часть фильма, заполняет изнутри, чтобы дать осмысление в конце и после просмотра.
28 ноября 2019, 01:07 Ответить
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