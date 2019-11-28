Наша рецензия

Пока современная молодежь создает стартапы и изобретает новые способы найти себя, люди старой закалки продолжают играть по устоявшимся правилам. Рики (Крис Хитчен) — простой британец средних лет с женой и двумя детьми — тому не исключение. Практически отчаявшись отыскать постоянную работу, он наконец находит место в службе доставки с многообещающими перспективами на будущее. Вот только для начала надо купить свой фургон, чего он не может себе позволить. Остается лишь продать машину…