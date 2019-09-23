«Извините, мы вас не застали»: Рецензия Киноафиши

Пока современная молодежь создает стартапы и изобретает новые способы найти себя, люди старой закалки продолжают играть по устоявшимся правилам. Рики (Крис Хитчен) — простой британец средних лет с женой и двумя детьми — тому не исключение. Практически отчаявшись отыскать постоянную работу, он наконец находит место в службе доставки с многообещающими перспективами на будущее. Вот только для начала надо купить свой фургон, чего он не может себе позволить. Остается лишь продать машину жены, сотрудницы социальной службы Эбби (Дебби Ханивуд), которая нужна ей, чтобы оперативно помогать старикам и инвалидам, живущим в разных концах города. Казалось бы, эта жертва себя оправдает, но появление нового фургончика лишь усугубляет ситуацию.

Кому в Британии жить хорошо, тот явно не герой нового фильма Кена Лоуча. Один из важнейших представителей британского социального реализма и завсегдатай крупнейших мировых киносмотров снял очередную ленту о маленьком человеке, оказавшимся за чертой и отчаянно пытающемся ее перешагнуть. Прошлая картина режиссера «Я, Дэниэл Блейк» принесла ему вторую «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале, а «Извините, мы вас не застали» осталась без наград. Но постановщику они и не нужны, чтобы уверенно двигаться по уже протоптанной дорожке и, обходя моря и земли, своим душевным гуманизмом жечь сердца людей.

«Извините, мы вас не застали»

Простота формы, искренний взгляд на жизнь добропорядочных людей, чуткость и умение затрагивать болезненные темы, не скатываясь в чернуху — всего этого у Лоуча не отнять. И если «Дэниэла Блейка» можно было упрекнуть в излишней сентиментальности, то в «Извините, мы вас не застали» режиссер ловко избегает этой драмы, при этом заставляя по-настоящему сопереживать своим героям. Каждый день они выходят на поле боя, и их борьба превращается в общечеловеческую — границы размываются, и остается лишь человек, обреченный шагать по собственному пути, который, несмотря на фоновые различия, для всех остается одинаковым.

83-летний режиссер смотрит на мир глазами сразу трех поколений. Старики, за которыми ухаживает супруга главного героя, практически утратили контроль над своей судьбой, вверив ее в руки социальным службам. Затем идут те, кого мы привыкли называть взрослыми. Их ноша тяжела вдвойне — от каждого действия Рики зависит не только его собственная жизнь, но и благополучие семьи. Прекрасно это понимая, он не может позволить себе очередной промах, но как бы он ни старался, неприятности и проблемы наслаиваются друг на друга, увлекая за собой всех. Однако сложнее всех приходится детям. Их у Рики и Эбби двое: бунтующий подросток Себ, втайне продающий дорогую куртку, чтобы купить балончики с краской и разрисовать очередную стену с друзьями, и 11-летняя Лиза Джейн, страдающая от бессонницы и предстающая в роли чуткого медиатора, пытающегося восстановить семейную гармонию, от которой не осталось и следа.

Страдают все, но этот фильм совсем не о страдании и даже не о том, как с ним справиться. Он задает вопросы, на которые не дает ответов — включай эмпатию и разум, дорогой зритель, ведь только так получится докопаться до сути. Наш проводник Кен Лоуч создает для этого самую благоприятную атмосферу, не лишенную житейского юмора и сурового реализма. От вас нужна лишь готовность постучаться в одну из многочисленных дверей, которых в этом мире миллиарды, и за каждой разворачивается своя уникальная история.

Олеся Трошина