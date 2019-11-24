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#АртЛекторийВкино: Мой Рембрандт
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My Rembrandt

#АртЛекторийВкино: Мой Рембрандт, 2019

2019 / Нидерланды
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14 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме

350 лет прошло со смерти Рембрандта, но его картины продолжают привлекать зрителей и собирателей. Коллекционеры по всему миру очарованы магией произведений голландского мастера. Документальный фильм «Мой Рембрандт» показывает истории нескольких из них. Эксцентричный аристократ Скот ищет идеальное место для портрета читающей женщины кисти Рембрандта. Амстердамский арт-дилер вновь мечтает открыть «нового» Рембрандта и для этого сотрудничает с выходцем из старинного голландского купеческого рода, предка которого однажды писал художник. Американский бизнесмен и его жена с гордостью выставляют произведения Рембрандта из своей коллекции в Лувре, а решение семьи Ротшильдов продать принадлежавшие им долгие годы портреты Мартина Солманса и Опьен Коппит едва не провоцирует дипломатический скандал между Францией и Нидерландами. Фильм «Мой Рембрандт» раскрывает живописные секреты голландского мастера, которые делают его по-настоящему великим, и рассказывает о том, что привлекает зрителей и коллекционеров в его произведениях. Ведь даже через три века после смерти Рембрандта его картины могут дать истории искусства неожиданные сюжетные повороты.

7.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2019
Премьера в мире 24 ноября 2019
Возраст 12+
Режиссер
Уко Хохендейк
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма #АртЛекторийВкино: Мой Рембрандт 2 постера
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Кинозал ГУМа
11:00 от 500 ₽
Полное расписание и билеты
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«#АртЛекторийВкино: Мой Рембрандт» в кинотеатрах

ср 27
Формат сеанса
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Кинозал ГУМа Площадь Революции
2D
11:00 от 500 ₽
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