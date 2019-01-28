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Животные Животные
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Animals

Животные, 2019

2019 / Австралия / Великобритания / Ирландия
6.1 Оцените
13 голосов
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О фильме

Есть мнение, что женская дружба — это миф. До поры англичанка Лора, мечтающая о писательской славе, и американка Тайлер, удравшая от постылой семьи в Дублин и вполне довольная скромной работой бариста, это мнение опровергали. Девушки были лучшими подругами бог знает сколько лет и наслаждались, гуляя по барам и снимая парней. Всё было идеально – пока Лора не познакомилась с пианистом Джимом и не решилась выйти за него замуж... Комедия австралийки Софи Хайд ловко избегает клише и подкупает остроумием. Актрисы Холлидей Грейнджер («Моя кузина Рэйчел», «Расскажи это пчёлам») и Алия Шокат («Женщины ХХ века», «Блэйз») играют азартно и смачно; смотреть на их парный конферанс — чистое удовольствие. Но и повод поразмыслить над прихотливостью отношений «Животные» дают: как было замечено одним старым советским фильмом, женщины шутят всерьёз.

6.1 Оцените
13 голосов
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 1 ноября 2019
Премьера в мире 28 января 2019
Возраст 18+
Режиссер
Софи Хайд
В ролях
Холлидей Грейнджер
Холлидей Грейнджер
Алиа Шокат
Алиа Шокат
Фра Фи
Дермот Мерфи
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Животные 2 постера
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Наша рецензия
«Животные» собирали аншлаги во время Бритфеста и в последний рабочий день Недели ирландского кино до закрытия всех кинотеатров и отмены культурных мероприятий. Такой интерес к картине не обязательно связан с промоушеном женщин-режиссеров или с историями, где в центре внимания сильные, независимые героини. Адаптация одноименного романа Эммы Джейн Ансуорт, где холодный индустриальный Манчестер сменяется не менее серым и одиноким Дублином, оказывается каким-то универсальным фильмом,…
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