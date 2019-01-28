Животные, 2019

Есть мнение, что женская дружба — это миф. До поры англичанка Лора, мечтающая о писательской славе, и американка Тайлер, удравшая от постылой семьи в Дублин и вполне довольная скромной работой бариста, это мнение опровергали. Девушки были лучшими подругами бог знает сколько лет и наслаждались, гуляя по барам и снимая парней. Всё было идеально – пока Лора не познакомилась с пианистом Джимом и не решилась выйти за него замуж... Комедия австралийки Софи Хайд ловко избегает клише и подкупает остроумием. Актрисы Холлидей Грейнджер («Моя кузина Рэйчел», «Расскажи это пчёлам») и Алия Шокат («Женщины ХХ века», «Блэйз») играют азартно и смачно; смотреть на их парный конферанс — чистое удовольствие. Но и повод поразмыслить над прихотливостью отношений «Животные» дают: как было замечено одним старым советским фильмом, женщины шутят всерьёз.