Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Марлоу" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Нуреев. Белый ворон Нуреев. Белый ворон
Киноафиша Фильмы Нуреев. Белый ворон Нуреев. Белый ворон, 2018: актеры и роли
The White Crow Нуреев. Белый ворон 2018 / Великобритания / Франция
8.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Нуреев. Белый ворон, 2018: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Рэйф Файнс Рэйф Файнс Ralph Fiennes
В ролях
Рудольф Нуреев Рудольф Нуреев Rudolf Nureyev Луис Хофманн Луис Хофманн Louis Hofmann Адель Экзаркопулос Адель Экзаркопулос Adele Exarchopoulos Сергей Полунин Сергей Полунин Sergei Polunin Чулпан Хаматова Чулпан Хаматова Рэйф Файнс Рэйф Файнс Ralph Fiennes Олег Ивенко Oleg Ivenko Рафаэль Персонас Рафаэль Персонас Raphaël Personnaz Равшана Куркова Равшана Куркова
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Непослушная
Непослушная
2023, Россия, мелодрама
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Папы против мам
Папы против мам
2023, Россия, комедия, семейный
Рок дог 3: Битва за бит
Рок дог 3: Битва за бит
2022, США / Китай, приключения, анимация, комедия
Моя пиратская свадьба
Моя пиратская свадьба
2023, США, боевик, комедия, мелодрама
Снежная королева: Разморозка
Снежная королева: Разморозка
2022, Россия, анимация, приключения
Related video
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Приложение киноафиши