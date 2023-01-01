Реклама 18+
•••
✕
Смотрите фильмы бесплатно на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Испытание Аулом"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Дублерша
Кадры из фильма «Дублерша»
The Stand-In
Дублерша
2020 / США
Смотреть трейлер
4.7
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 4.7
Написать отзыв
Реклама 18+
•••
✕
Смотрите на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
Реклама 18+
•••
✕
Смотрите на
Публичное акционерное общество
«Ростелеком» ИНН: 7707049388
В избранное
Уже в избранном
Онлайн
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Похожие
Кадры из фильма «Дублерша»
Вся информация о фильме
В прокате
Премьеры
Онлайн
Барби
Рецензия
Отзывы
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Рецензия
Отзывы
2023, США, боевик, криминал, триллер
Оппенгеймер
Рецензия
Отзывы
2023, США, биография, драма, исторический
Повелитель ветра
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, биография
Страсти по Матвею
Отзывы
2023, Россия, комедия, мелодрама
Смешарики снимают кино
Отзывы
2023, Россия, анимация
Телохранитель на фрилансе
Отзывы
2023, США, боевик, комедия
Вася не в себе
Отзывы
2023, Россия, комедия
Лесси — лохматый детектив
Отзывы
2023, Германия, боевик, драма, семейный
Анатомия падения
Отзывы
2023, Франция, криминал, драма, триллер
Искушение
Отзывы
2023, Польша, драма, триллер
Гран Туризмо
Рецензия
Отзывы
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Related video
Этим даром Телец наделен от рождения: жизнь с ним просто сказка
Муж заставил Валерию отречься от настоящих имени и фамилии: об этом знают единицы
«Она пьяница»: Васильева кратко высказалась о том, как Лолита ведет себя на площадке
Актеры были в ужасе: почему продолжение «Маленькой Веры» так и не вышло
За кадром творится безумие: известный актер неспроста ушел из «Елок»
Унаследовал красоту мисс Вселенной: сын растет копией Федоровой
Волосы дыбом: в Сети обсуждают свадьбу маленькой цыганки, которую насильно выдали замуж
Этот тест ответит на вопрос, как вы разбогатеете
Невзрачная иностранка: вот на кого Козловский променял Боярскую (фото)
После получения этой роли Высоцкий ушел в запой: месть режиссера была страшна
«Это грязь»: чего никто не ожидал от Алины Кабаевой
Это советское лакомство со странным названием обожали готовить дети: всего два ингредиента
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить