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«Дублерша»: Рецензия Киноафиши

30 ноября 2020 00:00
«Дублерша»: Рецензия Киноафиши

Противостояние актрисы-затворницы и ее дублерши, которая не прочь занять место оригинала не только на площадке, но и в реальной жизни.

После запечатленного на камеру нервного срыва комедийной звезды Кэнди Блэк прямо на съемках нового фильма журналисты ровняют актрису с землей. Ей не остается ничего, кроме как спрятаться от мира, управляемого интернетом, и обитающей в нем агрессивной толпы в огромном особняке и заняться тем, что когда-то приносило ей радость – плотничеством. Но когда ее очередная ошибка приводит к судебному заключению, предписывающему Кэнди отправиться в рехаб из-за проблем с алкоголем, в ее жизнь возвращается та, кто пострадал от ее последнего припадка не меньше, чем сама актриса, – дублерша Пола. Та едет в клинику вместо Кэнди, но, познав прелести славы (пусть и чужой), уже не хочет возвращаться к прежней второстепенной роли и ловко крадет жизнь у звезды.

«Дублерша»: Рецензия Киноафиши
Дублерша

В фильмографии режиссера Джеми Бэббит нетрудно проследить закономерность: на десятки сериалов приходится очень скромное число полнометражных фильмов. Оно и понятно: сегодня зритель предпочтет потратить время на 20-30-минутный эпизод, чем даже на всего лишь полуторачасовой метр. На счету Бэббит в том числе «Жизни матрешки» и «Девочки», в свое время ставшие хитами. «Дублершу» с ними роднит не только имя режиссера, но и типаж главной героини: женщина далеко не слабая, если захочет, даже харизматичная, но пребывающая в разладе с самой собой. Может показаться, что фильм зациклится на поверхностном воспроизведении идей фем-повестки, гендерной несправедливости в зубастом Голливуде, но нет, «Дублерша» метит в другую, хотя и не менее острую проблему индустрии – культуру отмены.

С Кэнди происходит то же, что с Джоан Роулинг, Эллен ДеДженерес и со многими другими: она оступилась, а кровожадная публика и СМИ только этого, кажется, и ждали. Общественное мнение – вещь непредсказуемая, может стереть медийную персону в порошок быстрее, чем за один день, и единственный выход для «отмененного» – превратиться в затворника, сменить имя, отключить интернет и навсегда забыть, что такое смартфон. Голливуд любит причесанную и припудренную картинку и больше имиджа ценит только деньги. Кэнди же предпочитает отказаться от ненавистной карьеры в прогнившей индустрии, но остаться верной себе. Но Бэббит с помощью, на первый взгляд, божьего одуванчика Полы показывает и альтернативный путь: нужно всего лишь извиниться, заставить всех поверить, что это было искренне – и тогда публика отпустит тебе все грехи. Поле это дается легко, ведь извиняется она, по сути, не за свое поведение. Зато внушительные бонусы капают на ее счет.

«Дублерша»: Рецензия Киноафиши
Дублерша

Дрю Бэрримор, которая не появлялась в полном метре уже пять лет, вновь берется за свое комедийное амплуа, когда-то сделавшее ее любимицей публики. Она сыграла и побитую голливудской жизнью Кэнди, и смазливую Полу, и сделала это весьма убедительно. Несмотря на всю непривлекательность первой: она много пьет, ругается, ненавидит своих фанатов, медийщиков и вообще всех, способных написать гадость в Twitter, – именно она оказывается куда более симпатичным персонажем, в то время как Пола одним только своим омерзительно ангельским голосом моментально вызывает неприязнь. Доверить Бэрримор обоих персонажей, вместо того чтобы искать для роли дублерши другую актрису, – мудрое решение, в результате которого актриса продемонстрировала свою способность сыграть как карикатурный образ алчной дамы в поисках легкой наживы, так и более сложного персонажа, где-то на пути к мнимому успеху потерявшего свое призвание.

В заявленной как комедии «Дублерше» нашлось место и для драматических, и для романтических элементов. Радует, что Бэббит не свела весь конфликт героинь к дележке Стива – телефонного возлюбленного Кэнди, а осталась верна теме фальши не только в современной киноиндустрии, но в жизни вообще: Стив тоже оказался жертвой общественного порицания из-за нелепости, хотя он и не блистал в искусственном свете софитов. Посмотреть фильм можно уже из-за одной только Дрю Бэрримор, но вообще прелесть «Дублерши» заключается в том, что картина просто говорит о токсичности культуры отмены и в комедийной форме демонстрирует абсурд, до которого она может довести.

Алена Попова

Алена Попова
Алена Попова
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