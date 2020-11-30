«Дублерша»: Рецензия Киноафиши

После запечатленного на камеру нервного срыва комедийной звезды Кэнди Блэк прямо на съемках нового фильма журналисты ровняют актрису с землей. Ей не остается ничего, кроме как спрятаться от мира, управляемого интернетом, и обитающей в нем агрессивной толпы в огромном особняке и заняться тем, что когда-то приносило ей радость – плотничеством. Но когда ее очередная ошибка приводит к судебному заключению, предписывающему Кэнди отправиться в рехаб из-за проблем с алкоголем, в ее жизнь возвращается та, кто пострадал от ее последнего припадка не меньше, чем сама актриса, – дублерша Пола. Та едет в клинику вместо Кэнди, но, познав прелести славы (пусть и чужой), уже не хочет возвращаться к прежней второстепенной роли и ловко крадет жизнь у звезды.

Дублерша

В фильмографии режиссера Джеми Бэббит нетрудно проследить закономерность: на десятки сериалов приходится очень скромное число полнометражных фильмов. Оно и понятно: сегодня зритель предпочтет потратить время на 20-30-минутный эпизод, чем даже на всего лишь полуторачасовой метр. На счету Бэббит в том числе «Жизни матрешки» и «Девочки», в свое время ставшие хитами. «Дублершу» с ними роднит не только имя режиссера, но и типаж главной героини: женщина далеко не слабая, если захочет, даже харизматичная, но пребывающая в разладе с самой собой. Может показаться, что фильм зациклится на поверхностном воспроизведении идей фем-повестки, гендерной несправедливости в зубастом Голливуде, но нет, «Дублерша» метит в другую, хотя и не менее острую проблему индустрии – культуру отмены.

С Кэнди происходит то же, что с Джоан Роулинг, Эллен ДеДженерес и со многими другими: она оступилась, а кровожадная публика и СМИ только этого, кажется, и ждали. Общественное мнение – вещь непредсказуемая, может стереть медийную персону в порошок быстрее, чем за один день, и единственный выход для «отмененного» – превратиться в затворника, сменить имя, отключить интернет и навсегда забыть, что такое смартфон. Голливуд любит причесанную и припудренную картинку и больше имиджа ценит только деньги. Кэнди же предпочитает отказаться от ненавистной карьеры в прогнившей индустрии, но остаться верной себе. Но Бэббит с помощью, на первый взгляд, божьего одуванчика Полы показывает и альтернативный путь: нужно всего лишь извиниться, заставить всех поверить, что это было искренне – и тогда публика отпустит тебе все грехи. Поле это дается легко, ведь извиняется она, по сути, не за свое поведение. Зато внушительные бонусы капают на ее счет.

Дублерша

Дрю Бэрримор, которая не появлялась в полном метре уже пять лет, вновь берется за свое комедийное амплуа, когда-то сделавшее ее любимицей публики. Она сыграла и побитую голливудской жизнью Кэнди, и смазливую Полу, и сделала это весьма убедительно. Несмотря на всю непривлекательность первой: она много пьет, ругается, ненавидит своих фанатов, медийщиков и вообще всех, способных написать гадость в Twitter, – именно она оказывается куда более симпатичным персонажем, в то время как Пола одним только своим омерзительно ангельским голосом моментально вызывает неприязнь. Доверить Бэрримор обоих персонажей, вместо того чтобы искать для роли дублерши другую актрису, – мудрое решение, в результате которого актриса продемонстрировала свою способность сыграть как карикатурный образ алчной дамы в поисках легкой наживы, так и более сложного персонажа, где-то на пути к мнимому успеху потерявшего свое призвание.

В заявленной как комедии «Дублерше» нашлось место и для драматических, и для романтических элементов. Радует, что Бэббит не свела весь конфликт героинь к дележке Стива – телефонного возлюбленного Кэнди, а осталась верна теме фальши не только в современной киноиндустрии, но в жизни вообще: Стив тоже оказался жертвой общественного порицания из-за нелепости, хотя он и не блистал в искусственном свете софитов. Посмотреть фильм можно уже из-за одной только Дрю Бэрримор, но вообще прелесть «Дублерши» заключается в том, что картина просто говорит о токсичности культуры отмены и в комедийной форме демонстрирует абсурд, до которого она может довести.

Алена Попова