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Джеми Бэббит
Джеми Бэббит
Jamie Babbit
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Джеми Бэббит
Jamie Babbit
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Дата рождения
16 ноября 1970
Возраст
51 год
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Режиссер, Продюсер
Место рождения
Шейкер-Хайтс, Огайо, США
Биография Джеми Бэббит
Родилась 16 ноября 1970 года. Шейкер-Хайтс, Огайо, США.
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Фильмография Джеми Бэббит
Дублерша
комедия
2020, США
4.0
Фресно
комедия, криминал, драма
2015, США
5.0
Расставаясь с девушками
криминал, триллер
2013, США
5.0
Душа тишины
драма, триллер
2005, США
6.0
Неисправимые
мелодрама, комедия, драма
1999, США
6.0
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19 мая 2021 15:17
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