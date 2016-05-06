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Постер фильма Собор святого Петра и Патриаршие Базилики Рима
7.3
Киноафиша Фильмы Собор святого Петра и Патриаршие Базилики Рима
7.3

Собор святого Петра и Патриаршие Базилики Рима

, 2016
St. Peter's and the Papal Basilicas of Rome
Италия, Ватикан / документальный / 18+
Собор Святого Петра и Великая базилика
Билеты
Билеты
Постер фильма Собор святого Петра и Патриаршие Базилики Рима
7.3
Билеты

Причины посмотреть

Факты

О фильме

Фильм создан в честь знаменательного события, когда в 2015 был внеочередно объявлен Святой год – период милосердия, когда каждый может получить индульгенцию. Кинолента переносит зрителя к четырем главным римским базиликам, рассказывая об удивительной истории и культуре знаменитых строений.

  • В качестве русскоязычного рассказчика в фильме задействован Леонид Парфенов.
  • Кинолента затрагивает не только архитектурные особенности и исторический контекст сооружений, но и знакомит наблюдателя и биографией художников, привлеченных к работе над вечными достопримечательностями, рассказывает о событиях, которые сделали базилики бессмертными.
  • При съемках использовались вертолеты, беспилотники и механические устройства для камер, которые поднимали их на высоту до 50 метров.
  • Для создания киноленты применяли 3D-реконструкции древних чертежей и карт.
  • В коллекции, хранящиеся в базиликах, входят произведения Рафаэля, Микеланджело многих и других легендарных творцов изобразительного искусства и шедевральной архитектуры.
  • Многие места из продемонстрированных в фильме недоступны для посещений обычной туристической публикой.

Фильм рассказывает об истории создания Собора Святого Петра и Великой базилики, об архитекторах и художниках, без которых эти творения не обрели бы мировую известность.

В ролях

Адриано Джаннини
Адриано Джаннини
Narrator: Stendhal
Клаудио Стринати
Self
Миколь Форти
Self
Антонио Паолуччи
Self
Паоло Портогези
Self
Режиссер Лука Виотто
Сценарист Laura Allievi, Cosetta Lagani
Композитор Matteo Curallo
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия / Ватикан
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2016
Премьера в мире 6 мая 2016
Дата выхода
6 мая 2016 Испания
7 мая 2025 Латвия N12
13 апреля 2026 Польша
13 августа 2020 Словакия
13 августа 2020 Чехия
15 января 2025 Южная Корея ALL
Сборы в мире $59 067
Производство Sky Italia, Centro Televisivo Vaticano, Magnitudo
Другие названия
St. Peter's and the Papal Basilicas of Rome 3D, A művészet templomai: A római Szent Péter bazilika és pápai bazilikák, Saint-Pierre et les Basiliques Papales de Rome en 3D, San Pedro y las basílicas papales de Roma, San Pietro e le Basiliche Papali di Roma 3D, Seong Bedeuro daeseongdanggwa Romaui gyohwangcheong daeseongdangdeul, St. Peter's and the Papal Basilicas of Rome, St Peters and the Papal Basilicas of Rome

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 13 голосов
7.3 IMDb
Обновлено 5 февраля 2021

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