Фильм создан в честь знаменательного события, когда в 2015 был внеочередно объявлен Святой год – период милосердия, когда каждый может получить индульгенцию. Кинолента переносит зрителя к четырем главным римским базиликам, рассказывая об удивительной истории и культуре знаменитых строений.
Фильм рассказывает об истории создания Собора Святого Петра и Великой базилики, об архитекторах и художниках, без которых эти творения не обрели бы мировую известность.
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