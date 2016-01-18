Флоренция и Галерея Уффици, 2015

Эксклюзивная возможность отправиться в путешествие по жемчужине Италии, великолепной Флоренции, в самом сердце которой расположился роскошный старинный дворец – Галерея Уффици. Насладитесь уникальным прикосновением к шедеврам итальянского искусства!



«Флоренция и Галерея Уффици 3D» - это неповторимый кинотур по городу, который когда-то был колыбелью, а сейчас является главным музеем Ренессанса. Невероятные съемки с применением передовых технологии 3D и 4K, захватывающими дух ракурсами, многоуровневыми панорамами и новейшими технологиями объемного изображения позволят зрителю ощутить абсолютный и уникальный эффект погружения в великолепие Флоренции; позволят вам слушать и созерцать, чувствовать и наслаждаться самым выдающимся и знаменитым сосредоточием гениальных творений в истории искусств.



Исследуйте и открывайте Флоренцию, дышащую своим великим контрастным прошлым, обрамленную в пышность архитектуры Эпохи Возрождения. Этот поразительный город, который и сам по себе может по праву называться музеем под открытым небом, стал альма-матер для легендарных творцов - Микеланджело, Брунеллески, Рафаэля, Леонардо да Винчи и Сандро Боттичелли.