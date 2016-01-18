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Флоренция и Галерея Уффици Флоренция и Галерея Уффици
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Firenze e gli Uffizi

Флоренция и Галерея Уффици, 2015

2015 / Италия
7.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Документальный фильм, приглашающий в путешествие по городу, справедливо называемому колыбелью Возрождения и подарившему мировому искусству множество великих имен. Зритель заглянет и в Галерею Уффици — один из старейших музеев Европы.

  • В фильме снимались искусствовед Марко Чиатти, генеральный директор Фонда Палаццо Строцци Артуро Галансино, историк-искусствовед Антонио Натали
  • Режиссер-документалист Лука Виотто также известен документальными фильмами о соборе св. Петра и художнике итальянского Возрождения — «Рафаэль, принц искусства».
  • В роли Лоренцо де Медичи Великолепного, главы Флорентийской республики в эпоху Ренессанса, покровителя искусств и наук, сыграл британский актер Саймон Меррелс — участник шекспировских постановок и звезда телесериала «Семейные дела». Также он снимался мини-сериале по Пратчетту и Гейману «Благие знамения». В сериале «Спартак: Кровь и песок» он сыграл римского полководца Марка Красса.
  • Оператор Массимилиано Гатти снимал многие документальные работы, посвященные итальянскому искусству — «Ватиканские музеи», «Канова», «Бернини» и другие.
  • Автор музыки к фильму Маттео Куралло также создал музыкальное оформление к лентам «Собор святого Петра и патриаршие базилики в Риме», «Микеланджело: Бесконечность», «Леонардо: Неизведанные миры». 

Эксклюзивная возможность отправиться в путешествие по жемчужине Италии, великолепной Флоренции, в самом сердце которой расположился роскошный старинный дворец – Галерея Уффици. Насладитесь уникальным прикосновением к шедеврам итальянского искусства!

«Флоренция и Галерея Уффици 3D» - это неповторимый кинотур по городу, который когда-то был колыбелью, а сейчас является главным музеем Ренессанса. Невероятные съемки с применением передовых технологии 3D и 4K, захватывающими дух ракурсами, многоуровневыми панорамами и новейшими технологиями объемного изображения позволят зрителю ощутить абсолютный и уникальный эффект погружения в великолепие Флоренции; позволят вам слушать и созерцать, чувствовать и наслаждаться самым выдающимся и знаменитым сосредоточием гениальных творений в истории искусств.

Исследуйте и открывайте Флоренцию, дышащую своим великим  контрастным прошлым, обрамленную в пышность архитектуры Эпохи Возрождения. Этот поразительный город, который и сам по себе может по праву называться музеем под открытым небом, стал альма-матер для легендарных творцов - Микеланджело, Брунеллески, Рафаэля, Леонардо да Винчи и Сандро Боттичелли. 

7.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 18 января 2016
Возраст 12+
Режиссер
Лука Виотто
В ролях
Марко Чатти
Артуро Галанзино
Саймон Мерреллс
Саймон Мерреллс
Антонио Натали
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Флоренция и Галерея Уффици 2 постера
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Флоренция и Галерея Уффици
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
11 декабря в кинотеатре «Аврора» состоится премьера фильма «Флоренция и галерея Уффици 3D» «Флоренция и галерея Уффици 3D» – это неповторимый кинотур по городу, который когда-то был колыбелью, а сейчас является главным музеем Ренессанса. Невероятные съемки с применением
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8 декабря 2015 00:00
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