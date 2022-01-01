Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Анна Лаевская

Анна Лаевская

Anna Layevska
Анна Лаевская
Анна Лаевская Anna Layevska
В избранное Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
10 января 1982
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Козерог
Карьера
Актриса
Биография Анны Лаевской

Родилась 10 января 1982 года. Киев, Украина.

Фильмография Анны Лаевской
Добро пожаловать в Акапулько
Добро пожаловать в Акапулько
боевик, триллер, комедия 2019, Болгария / Мексика / США
4.0
Кантинфлас
Кантинфлас
драма, биография 2014, Мексика
6.0
Все фильмы
Related video
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Приложение киноафиши