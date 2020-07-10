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Холодное озеро
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The Winter Lake

Холодное озеро, 2020

2020 / Ирландия / Канада
8.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
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О фильме

Практически классическая готическая история с местом действия в дождем пронизанном Слайго в Ирландии, с звездным актерским составом, способным удерживать зрителя на краешке сиденья до самого конца. Когда Том, парень со странными наклонностями и новый сосед Холли, раскрывает ее темный секрет, они оба внезапно попадают в пучину жестоких выяснений отношений с отцом, который по своим причинам стремится сохранить тайну. Картина продолжает дух фильма «Раскопки» («The Dig») из программы фестиваля 2019 года с Мо Данфордом, поскольку действие тоже происходит в сельской Ирландии, а секреты и ложь, окружающие местную семью, похоронившую их в вечно влажную от дождей землю, выталкиваются из нее на поверхность. Возможно, одна из самых сильных техник съемки в темноте, которую вы когда-либо видели в кино, с некоторыми сценами, которые надолго останутся в памяти: игра света и тени ближе к концу фильма, а также почти черно-белые сцены под водой. Отличная работа в копилку оператора Руари О Брайана, у которого за плечами длинный послужной список в телевидении, а недавно он снял ирландский ужастик «Морские паразиты» («Sea Fever»), откуда позаимствовал завораживающую атмосферу тесноты — внутренней и внешней. Безусловным выигрышным аспектом фильма является идеально подобранный актерский состав с опытными и знакомыми Чарли Мерфи и Майклом МакЭлхаттоном в роли родителей, и Эммой Маккей с Энсоном Буном в качестве удивительно талантливых новичков в кино со стремительными карьерами. «Как медленно догорающий фитиль, с вниманием к персонажам, этот фильм больше про психологию, чем про кишки.» Screen Ireland

8.3 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 21 сентября 2020
Премьера в мире 10 июля 2020
Возраст 16+
Режиссер
Фил Ширин
В ролях
Чарли Мерфи
Чарли Мерфи
Эмма Маккей
Эмма Маккей
Марк МакКенна
Марк МакКенна
Майкл МакЭлхаттон
Майкл МакЭлхаттон
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Холодное озеро 2 постера
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