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Постер фильма S.O.S. Выжить или пожертвовать
3.3
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3.3

S.O.S. Выжить или пожертвовать

, 2020
S.O.S. Survive or Sacrifice
США / приключения, триллер / 18+
Постер фильма S.O.S. Выжить или пожертвовать
3.3

О фильме

Сёстры Кейт и Лиз живут на разных континентах и редко видятся. Чтобы хоть как-то узнать друг друга получше и наладить отношения, девушки решают вместе отдохнуть на Кипре. Кейт знакомится с такими же, как она, любителями острых ощущений и отправляется полетать на воздушном шаре. Но шар задевает лопасти ветряка и опускается в море. Связи с внешним миром нет, непонятно, как добраться до берега. А в это время Лиз становится невольной свидетельницей преступления, и теперь ей грозит смертельная опасность.

В ролях

Кристофер Греко
Policeman
Уильям Болдуин
Уильям Болдуин
Jake
Алекс Безденежных
2nd. Witness
Лорис Курчи
Sailor
Экатерини Какури
Diljohn Singh
Nick
Ксения Перетрухина
Liz
Andy Aroditis
Captain
Web Crystal
Sofia
Maria Ioannou
Receptionist
Джаннин Каспар
Kate
Режиссер Роман Доронин
Сценарист Роман Доронин, Marcus Jerrome
Композитор Nick Chronos, Dmitry Rushkovsky, Шварц, Отто Константинович
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 28 октября 2020
Премьера в мире 28 октября 2020
Бюджет €1 700 000
Сборы в мире $21 333
Производство Altadium Group
Другие названия
S.O.S. Survive or Sacrifice, Alarma en las alturas, Ellujäämine või ohverdamine, S.O.S. Podniebny alarm, S.O.S. Выжить или пожертвовать, SOS Alarma en las alturas, スカイハンガー, S.O.S.: Остаться в живых

Рейтинг фильма

3.3
Оцените 11 голосов
3.1 IMDb
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Обновлено 31 июля 2025

Отзывы о фильме

Weteran Mc 15 июля 2025, 04:30
"S.O.S. Остаться в живых" - киприотский приключенческий триллер 2020 года.

Сюжет повествует о двух сёстрах, приехавших отдохнуть на… Читать дальше…
Киноафиша.инфо 31 июля 2025, 21:39
Очень рады были прочитать ваш отзыв, спасибо большое!
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