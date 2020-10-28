S.O.S. Выжить или пожертвовать , 2020

Сёстры Кейт и Лиз живут на разных континентах и редко видятся. Чтобы хоть как-то узнать друг друга получше и наладить отношения, девушки решают вместе отдохнуть на Кипре. Кейт знакомится с такими же, как она, любителями острых ощущений и отправляется полетать на воздушном шаре. Но шар задевает лопасти ветряка и опускается в море. Связи с внешним миром нет, непонятно, как добраться до берега. А в это время Лиз становится невольной свидетельницей преступления, и теперь ей грозит смертельная опасность.
Сюжет повествует о двух сёстрах, приехавших отдохнуть на… Читать дальше…