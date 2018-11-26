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Клод Моне: Магия воды и света Клод Моне: Магия воды и света
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Water Lilies of Monet - The magic of water and light

Клод Моне: Магия воды и света, 2018

2018 / Италия
6.2 Оцените
10 голосов
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Фильм рассказывает о жизни и творчестве Клода Моне, одного из величайших художников в истории живописи и основателя импрессионизма. Казалось бы, все внешние волнения, от Гражданской до Первой мировой войны, благополучно миновали художника, мирно состарившегося в своей загородной усадьбе в окружении любящей семьи. Однако все его произведения выдают глубокое внутреннее напряжение, связанное с тонким ощущением материи света и цвета. Зрителю предстоит погрузиться в мир этих чувственных полотен, которые никого не оставят равнодушным. 

  • Перед глазами зрителей предстанут произведения художника из крупнейших музеев Франции, таких как дом-музей художника в Живерни, музей д’Орсэ, галерея Оранжери и музей Мармоттан-Моне, названный по имени мастера.
  • Зрителя проведет по извилистым тропам садов Живерни и темным коридорам парижских музеев популярная французская актриса Элиза Ласовски.
  • Наряду с полотнами Моне в фильме часто демонстрируются места их создания, вдохновлявшие художника, в том числе знаменитый Руанский собор, железнодорожный вокзал Сен-Лазар, Бульвар Капуцинок и пляж в Пурвиле.
  • Название такому направлению живописи, как импрессионизм, дала одна из картин Моне, обруганное критиками полотно «Впечатление. Восходящее солнце». Сейчас она считается одной из самых знаменитых картин в мире.

Итальянские студии 3D Produzioni и Ballandi Arts предлагают новый взгляд на творчество и судьбу великого французского живописца — Клода Моне (1840-1926). «Клод Моне: Магия воды и света» отправит зрителей в незабываемое путешествие по самым известным работам мастера, заложившего основы направления импрессионизма. В фильме представлены богатые коллекции парижских музеев Орсе, Оранжери и Мармоттан, где выставлены знаменитые полотна художника, но наибольшую ценность представляет усадьба Клода Моне в Живерни. Зрители увидят дом и сад живописца, где родились гениальные произведения, изменившие ход мирового искусства. Благодаря современным техническим средствам кино впервые на большом экране в новом свете предстанут такие великие полотна, как «Водяные лилии», «Впечатление. Восходящее солнце», «Завтрак на траве», «Пруд с лилиями», «Руанский собор в солнце», «Мост Чаринг-Кросс». Проводником увлекательного кинопутешествия стала французская актриса Элиза Ласовски («Порок на экспорт», «Игра престолов», «Версаль»). Экспертный комментарий доверен историку и писателю Россу Кингу, автору книжного бестселлера «Чарующее безумие. Клод Моне и водяные лилии». Благодаря ему зрители узнают, какие непростые повороты судьбы скрываются за известными на весь мир картинами. В роли рассказчика для российского зрителя выступила актриса и телеведущая Екатерина Стриженова.

6.2 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2018
Премьера в мире 26 ноября 2018
Возраст 16+
Прокатчик НеваФильм Emotion
Режиссер
Джованни Троило
В ролях
Элиза Ласовски
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Клод Моне: Магия воды и света 2 постера
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Вымпел
19:20 от 220 ₽
Полное расписание и билеты
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«Клод Моне: Магия воды и света» в кинотеатрах

вт 2
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