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Киноафиша Дистрибьютеры НеваФильм Emotion

Прокатчик НеваФильм Emotion

О прокатчике

«НеваФильм Emotion» является подразделением компании «НеваФильм», которое занимается кинопрокатной деятельностью с 2008 года. Её главная цель – дистрибуция самых известных в мире театральных постановок, рок-концертов классических и современных групп, захватывающих танцевальных шоу и просветительских документальных фильмов.

«НеваФильм Emotion» показывает постановки, прошедшие в культовых театрах мира, среди которых Опера в Сиднее, La Scala, Royal Opera House и другие. Особую популярность завоевали концерты Quinn: Live in Bohemia, Muse – Live in Rome и уникальная трансляция выступления Red Hot Chili Peppers. Также «НеваФильм Emotion» запустила проект по представлению самых известных музеев мира, большинство которых показываются в 3D. Среди них особый успех завоевали  «Музеи Ватикана 3D» и «Флоренция и Галерея Уффици 3D».

Также компания занимается образовательной деятельностью, устраивая просмотры таких картин, как «Шедевры Русского музея», «Путешествие к Солнцу» и «Язык насекомых».

Фильмы
Помпеи: Город грехов
Помпеи: Город грехов
документальный, драма, исторический 2021, Италия
0.0
The Cure – Anniversary 1978-2018 Live in Hyde Park London
The Cure – Anniversary 1978-2018 Live in Hyde Park London
мюзикл 2019, Великобритания
0.0
Гоген: В поисках утраченного рая
Гоген: В поисках утраченного рая
документальный, биография 2019, Италия
0.0
Музей Прадо: Коллекция чудес
Музей Прадо: Коллекция чудес
документальный 2019, Испания / Италия
0.0
Роджер Уотерс: Мы + Они
Роджер Уотерс: Мы + Они
мюзикл 2019, Нидерланды
0.0
Shakira In Concert: El Dorado World Tour
Shakira In Concert: El Dorado World Tour
мюзикл, документальный 2019,
0.0
Тинторетто: Бунтарь в Венеции
Тинторетто: Бунтарь в Венеции
документальный 2019, Италия
0.0
Ван Гог: Золото и лазурь
Ван Гог: Золото и лазурь
документальный 2018, Италия
0.0
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