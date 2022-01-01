Прокатчик НеваФильм Emotion

«НеваФильм Emotion» является подразделением компании «НеваФильм», которое занимается кинопрокатной деятельностью с 2008 года. Её главная цель – дистрибуция самых известных в мире театральных постановок, рок-концертов классических и современных групп, захватывающих танцевальных шоу и просветительских документальных фильмов.

«НеваФильм Emotion» показывает постановки, прошедшие в культовых театрах мира, среди которых Опера в Сиднее, La Scala, Royal Opera House и другие. Особую популярность завоевали концерты Quinn: Live in Bohemia, Muse – Live in Rome и уникальная трансляция выступления Red Hot Chili Peppers. Также «НеваФильм Emotion» запустила проект по представлению самых известных музеев мира, большинство которых показываются в 3D. Среди них особый успех завоевали «Музеи Ватикана 3D» и «Флоренция и Галерея Уффици 3D».

Также компания занимается образовательной деятельностью, устраивая просмотры таких картин, как «Шедевры Русского музея», «Путешествие к Солнцу» и «Язык насекомых».