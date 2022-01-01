Шалости, 1936

Профессиональный автогонщик Дэвид и владелец плантации на острове Ява Филип — закадычные друзья. Ради крепкой дружбы они поклялись друг другу, что никогда не будут влюбляться и ухаживать за одной и той же девушкой. Однажды, во время очередного трансатлантического плавания, Филип знакомится с белокурой Виолой, которая жаждет выйти замуж и пробует получить от него признание в любви. Но Филип боится брака и уклоняется от ответа.



Ступив на сушу, плантатор неожиданно узнает, что его друг Дэвид, несмотря на то, что обручен с красоткой Габи, положил глаз на Виолу и периодически посещает её шикарную квартиру. После серьёзного разговора парни решают, что им надо прекратить все встречи с девицей иначе их дружбе «капут», но Виола придерживается других взглядов на будущее и делает все, чтобы устроить своё счастье…