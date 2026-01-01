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Чон Ын-чхэ
Eun-chae Jung
Киноафиша
Персоны
Чон Ын-чхэ
Чон Ын-чхэ
Eun-chae Jung
Дата рождения
24 ноября 1986
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Стрелец
Место рождения
Пусан, Южная Корея
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Герой триллеров
,
Герой боевиков
Популярные фильмы
8.4
Дорога в тысячу ли
(2022)
7.9
Гость
(2018)
7.7
Чеболь против детектива
(2024)
Фильмография Чон Ын-чхэ
Честь
триллер, детектив, дорама
2026, Южная Корея
Реклама 18+
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Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
6.9
Идеальная жизнь господина Кима
драма, комедия, дорама
2025, Южная Корея
7.7
Чеболь против детектива
драма, мелодрама, детектив, дорама
2024, Южная Корея
6.9
Ваша честь
драма, триллер, дорама
2024, Южная Корея
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
5.1
Иллюзия контроля
Seolgyeja
боевик, криминал, триллер
2024, Южная Корея
Смотреть трейлер
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
8.4
Дорога в тысячу ли
драма
2022, США
Последний предок: Начало
драма, фантастика, дорама
2021, Южная Корея
6.9
Возвращение
драма, детектив, дорама
2018, Южная Корея
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть онлайн
ООО "Старт.Ру" ИНН: 7728374780
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Новости о Чон Ын-чхэ
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