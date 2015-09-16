В 1762 году корейский король Енджо наказывает своего единственного сына за организацию заговора против себя и покушение на цареубийство. Воспоминания принца раскрывают цепочку событий, которые привели сына к восстанию против своего отца. Сын наложницы, страдающий от душевной болезни, когда-то блестящий юноша, обманувший ожидания отца, юный принц Садо становится жертвой одной из самых страшных казней в истории…
Король Ёнджо стремится стать идеальным правителем. Его мать имеет самое низкое происхождение, и слухи говорят, что он убил своего старшего брата, чтобы стать королём. Сын у него родился поздно, и Ёнджо назначает его наследником престола. У короля самые высокие ожидания насчёт кронпринца, и требования тоже.
|16 сентября 2015
|Южная Корея