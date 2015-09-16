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Постер фильма Трон
7.1
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7.1

Трон

, 2015
Sado
Южная Корея / исторический, драма / 18+
Постер фильма Трон
7.1

Причины посмотреть

Факты

О фильме

В 1762 году корейский король Енджо наказывает своего единственного сына за организацию заговора против себя и  покушение на цареубийство. Воспоминания принца раскрывают цепочку событий, которые привели сына к восстанию против своего отца. Сын наложницы, страдающий от душевной болезни, когда-то блестящий юноша, обманувший ожидания отца, юный принц Садо становится жертвой одной из самых страшных казней в истории… 

  • Фильм был выбран от Южной Кореи на премию «Оскар», но не был номинирован.
  • Фильм основан на реальном истинном историческом событии 1762 года, известном в Корее как «Им-о-хва-бен», когда король Енджо приговорил наследного принца Садо, наследника престола, который в возрасте 27 лет был признан непригодным для правления, к смертной казни: король приказал бросить принца в большой деревянный ящик для риса и запереть его. Он умер восемь дней спустя.
  • Ю А Ин, исполнивший роль принца Садо, на самом деле ударился головой о плиту дворцового двора в одной из сцен фильма: кровь на голове была его собственной.
  • Великая вдовствующая королева Инвон была приемной матерью короля Ёнджо: его родная мать и вдовствующая королева Сонуи умерла через шесть лет после смерти своего короля Кенджонга, в результате чего Инвон получила власть над дворцом.
     

Король Ёнджо стремится стать идеальным правителем. Его мать имеет самое низкое происхождение, и слухи говорят, что он убил своего старшего брата, чтобы стать королём. Сын у него родился поздно, и Ёнджо назначает его наследником престола. У короля самые высокие ожидания насчёт кронпринца, и требования тоже.

В ролях

Сон Кан-хо
Сон Кан-хо
King Yeongjo
Ю А-ин
Ю А-ин
Crown Prince Sado
Мун Гын-ен
Lady Hyegyeong
Ким Хэ-сук
Ким Хэ-сук
Queen Inwon
Пак Вон-сан
Hong Bong-han
Ли Дэ-ён
Kim Sang-ro
Чон Хе-джин
Чон Хе-джин
Yeong-bin
Lee Hyun-Jung
Wife of Crown Prince
Jin Ji-hee
Princess Hwawan
Eom Ji-seong
Crown Prince Sado (young)
Режиссер Ли Чон Ик
Сценарист Cheol-Hyeon Jo, Song-won Lee, Sung Hyeon Oh
Композитор Jun-seok Bang
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Южная Корея
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 2015
Премьера онлайн 4 июня 2016
Премьера в мире 16 сентября 2015
Дата выхода
16 сентября 2015 Южная Корея

Где посмотреть фильм

ОККО
Сборы в мире $42 165 755
Производство Tiger Pictures
Другие названия
Sado, The Throne, A trón, Bi Kịch Triều Đại, El Trono, O Trono, Sado, el príncipe heredero fracasado, Садо, 思悼, 王の運命 -歴史を変えた八日間-, 逆倫王朝, Sa-do, The Throne (2015), The Throne 사도 (2015)

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 15 голосов
7.1 IMDb
Обновлено 15 декабря 2023

Цитаты

King Yeongjo [опираясь на сундук с рисом, в котором заперт его мертвый сын, рыдая] Ты... мой глупый мальчик... Зачем же ты должен был... совершить это безобразие?

Отзывы о фильме

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