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Постер фильма Шпион пошел на север
7.4
Киноафиша Фильмы Шпион пошел на север
7.4

Шпион пошел на север

, 2018
Gongjak
Южная Корея / триллер, драма / 18+
Постер фильма Шпион пошел на север
7.4

О фильме

Середина 1990-х. От китайского физика южнокорейская разведка получает информацию, что у Северной Кореи имеется ядерное оружие. Специально обученный агент под видом бизнесмена едет в Пекин, чтобы выйти на северокорейское торговое представительство, втереться в доверие и, организовав совместный бизнес, как можно больше узнать о ядерной программе Севера.

В ролях

Хван Джон-мин
Хван Джон-мин
Black Venus (Park Seok-young)
Ли Сон-мин
Ли Сон-мин
Ri Myong-woon
Чо Джин-ун
Choi Hak-seong
Чу Джи-хун
Jong Moo-taek
Ким Хон-пха
Ким Хон-пха
Kim Myeong-soo
Чон Сори
Hong-seol
Ки Джу-бон
Kim Jong-Il
Ким Ын-су
Department Head Kim
Yong Chae
Hwang Byeong-cheol
Park Jin-young
Professor Kim Jang-hyeok
Режиссер Юн Джон-бин
Сценарист Юн Джон-бин, Park Myeong-chan, Квон Сон-хви
Композитор Чо Ёнук
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Южная Корея
Продолжительность 2 часа 17 минут
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 15 октября 2018
Премьера в мире 8 августа 2018
Дата выхода
23 августа 2018 Австралия
6 сентября 2018 Гонконг
17 августа 2018 США
7 ноября 2018 Франция
8 августа 2018 Южная Корея
26 июля 2019 Япония
Бюджет 19 000 000 000 KRW
Сборы в мире $38 844 509
Производство CJ E&M Film Financing & Investment Entertainment & Comics, CJ Entertainment, InfinityOne Comics Entertainment
Другие названия
Gongjak, The Spy Gone North, Black Venus, Dezertorul, Duke, Gong Jak, Infiltrado en el Norte, O Espião que foi para o Norte, Operation, Operatsioon Must Veenus, Spy Gone North, Szpieg, Шпион пошёл на Север, 北風, 工作 黒金星（ブラック・ヴィーナス）と呼ばれた男, 工作　黒金星（ブラック・ヴィーナス）と呼ばれた男, 北风, 特工, 北寒谍战

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 13 голосов
7.4 IMDb

Отзывы о фильме

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