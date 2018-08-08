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Середина 1990-х. От китайского физика южнокорейская разведка получает информацию, что у Северной Кореи имеется ядерное оружие. Специально обученный агент под видом бизнесмена едет в Пекин, чтобы выйти на северокорейское торговое представительство, втереться в доверие и, организовав совместный бизнес, как можно больше узнать о ядерной программе Севера.
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