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Скоро в прокате «Ешь. Молись. Худей»
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Нам Джу-хёк
Nam Joo-hyeok
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Персоны
Нам Джу-хёк
Нам Джу-хёк
Nam Joo-hyeok
Дата рождения
22 февраля 1994
Возраст
32 года
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Пусан, Южная Корея
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Романтический герой
,
Герой фэнтези
Биография Нама Джу-хёка
Родился 22 февраля 1994 года. Пусан, Южная Корея.
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