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Нам Джу-хёк
Нам Джу-хёк Nam Joo-hyeok
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Нам Джу-хёк

Nam Joo-hyeok

Дата рождения
22 февраля 1994
Возраст
32 года
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Пусан, Южная Корея
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Герой фэнтези

Биография Нама Джу-хёка

Родился 22 февраля 1994 года. Пусан, Южная Корея.

Популярные фильмы

Лунные влюблённые – Алые сердца: Корё 8.6
Лунные влюблённые – Алые сердца: Корё (2016)
Двадцать пять, двадцать один 8.5
Двадцать пять, двадцать один (2022)
Фея тяжелой атлетики 8.4
Фея тяжелой атлетики (2016)

Фильмография Нама Джу-хёка

Восточный дворец
Восточный дворец
драма, ужасы, детектив 2026, Южная Корея
Линчеватель 7.6
Линчеватель
боевик, криминал, триллер, дорама 2023, Южная Корея
Двадцать пять, двадцать один 8.5
Двадцать пять, двадцать один
драма, фэнтези, мелодрама, мини-сериал, дорама 2022, Южная Корея
Помнить 7
Помнить Rimembeo
боевик, драма 2022, Южная Корея
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Медсестра-заклинательница 6.1
Медсестра-заклинательница
драма, комедия, фэнтези, дорама 2020, Южная Корея
Ослепительно 7.6
Ослепительно
фэнтези, мелодрама, дорама 2019, Южная Корея
Великая битва 7.1
Великая битва Ansiseong
боевик, военный, исторический 2018, Южная Корея
Невеста речного Бога 6.7
Невеста речного Бога
комедия, фэнтези, мелодрама, дорама 2017, Южная Корея
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