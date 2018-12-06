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Всё началось с камня Всё началось с камня
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La prima pietra

Всё началось с камня, 2018

2018 / Италия
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Факты О фильме

- На основе одноименной пьесы драматурга Стефано Массини.

Обычный школьный день перед рождественскими праздниками, когда все в смятении из-за предстоящего представления. Один из детей, играя на школьном дворе, бросает камень, случайно разбивает окно и слегка ранит дворника. Это ребенок-мусульманин, и безобидный инцидент вызывает дебаты, полные неожиданностей. Учитель, дворник, его жена и, конечно, мать ребенка со своей свекровью сходятся в схватке, чтобы решить эту «маленькую проблему» и выяснить, кто виноват и что делать. Кажется, рождественский спектакль под угрозой. Блестящая комедия характеров, какую нечасто встретишь в наше время на экранах.

5.3 Оцените
10 голосов
Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 6 декабря 2018
Возраст 16+
Режиссер
Роландо Равелло
Роландо Равелло
В ролях
Коррадо Гуццанти
Коррадо Гуццанти
Касия Смутняк
Касия Смутняк
Серра Йильмаз
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Всё началось с камня 1 постер
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