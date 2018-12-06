Всё началось с камня, 2018

Обычный школьный день перед рождественскими праздниками, когда все в смятении из-за предстоящего представления. Один из детей, играя на школьном дворе, бросает камень, случайно разбивает окно и слегка ранит дворника. Это ребенок-мусульманин, и безобидный инцидент вызывает дебаты, полные неожиданностей. Учитель, дворник, его жена и, конечно, мать ребенка со своей свекровью сходятся в схватке, чтобы решить эту «маленькую проблему» и выяснить, кто виноват и что делать. Кажется, рождественский спектакль под угрозой. Блестящая комедия характеров, какую нечасто встретишь в наше время на экранах.