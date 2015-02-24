Психиатр и его жена-учительница; молодые неопытные родители; непримиримые адвокат и журналистка; режиссер и его жена... Это остроумная комедия о сексе — до, с целью и после рождения детей. О сексе, не всегда напоминающем секс. О сексе на грани провала.
СтранаИталия
Продолжительность1 час 34 минуты
Год выпуска2014
Премьера в мире24 февраля 2015
Дата выхода
25 июня 2015
Италия
24 февраля 2015
США
ПроизводствоFilm Daedalus, Regione Lazio, Sound On Studios
Другие названия
Crushed Lives - Il sesso dopo i figli, Papatrac - El sexo después de los hijos, Patatrac - Il sesso dopo i figli