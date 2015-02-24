Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Улыбка. Зарождение зла» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Это конец. Сначала дети, потом секс
1 постер
Киноафиша Фильмы Это конец. Сначала дети, потом секс

Это конец. Сначала дети, потом секс

Crushed Lives - Il sesso dopo i figli 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Психиатр и его жена-учительница; молодые неопытные родители; непримиримые адвокат и журналистка; режиссер и его жена... Это остроумная комедия о сексе — до, с целью и после рождения детей. О сексе, не всегда напоминающем секс. О сексе на грани провала.
Страна Италия
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2014
Премьера в мире 24 февраля 2015
Дата выхода
25 июня 2015 Италия
24 февраля 2015 США
Производство Film Daedalus, Regione Lazio, Sound On Studios
Другие названия
Crushed Lives - Il sesso dopo i figli, Papatrac - El sexo después de los hijos, Patatrac - Il sesso dopo i figli
Режиссер
Алессандро Колицци
В ролях
Уолтер Леонарди
Уолтер Леонарди
Николетта Романофф
Николетта Романофф
Боб Мессини
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Это конец. Сначала дети, потом секс
Помни обо мне 6.1
Помни обо мне (2003)
Сделано в Италии 5.8
Сделано в Италии (2018)

Рейтинг фильма

5.2
Оцените 13 голосов
5.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Рыбка унывака. Подводное приключение
Рыбка унывака. Подводное приключение
2025, Австралия / США, приключения, анимация, комедия
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Лучшие экранизации «Грозового перевала»: у первого фильма в списке есть премия «Оскар», но люди обожают №4
Не Netflix-хиты, но цепляют сильнее: 3 сериала из Испании, Италии и Финляндии по 4-6 эпизодов, которые вы зря пропустили
Включила самый провальный ремейк Disney «Белоснежку» с 1,7 на IMDb — и не поняла хейта: вы что от сказки вообще ожидали? С ума сошли?
Россияне выбрали 11 худших советских фильмов: есть даже лента Гайдая
25 лет спустя я нашел грубый ляп в «Убойной силе»: сценаристы перепутали Чечню и США
«Давно бы выгнали»: зрители ополчились против персонажа «Первого отдела» — он убил всю реалистичность сериала
Совершенно неузнаваем: вот как выглядел Иэн Маккеллен за 30 лет до того, как стал Гэндальфом — мог бы сыграть в «Шерлоке»
10 старых комедий из СССР, которые по-прежнему смешнее всего, что снимают сегодня
Обожаю медицинские сериалы – и российская новинка с оценкой 7.1 не разочаровала: фанаты «Склифа» и «Скорой помощи» оценят
Ошибка «Игры престолов», которую фанаты так и не простили (и это не 8 сезон): самую мощную сцену превратили в проходной эпизод
Главный конкурент «Далекого города» выйдет со дня на день: ожидания высоки — в кадре звезды «Великолепного века» и «Зимородка»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше