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Лучано Лигабуэ
Лучано Лигабуэ
Luciano Ligabue
О персоне
Фильмография
Лучано Лигабуэ
Luciano Ligabue
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Дата рождения
13 марта 1960
Возраст
62 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Композитор, Сценарист
Биография Лучано Лигабуэ
Родился 13 марта 1960 года. Корреджо, Италия.
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Фильмография Лучано Лигабуэ
Фестиваль "Итальянские истории о любви"
мелодрама
2020, Италия
0.0
Сделано в Италии
драма, комедия
2018, Италия
5.0
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